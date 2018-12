Mundo

Alta-Comissária da ONU pede às autoridades aplicação do acordo assinado em 2016

A Alta-Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, instou em Genebra as autoridades e a oposição congolesa a implementarem o Acordo Político de Dezembro de 2016.

Alta-Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet

Fotografia: DR

Ao falar em conferência de imprensa, a antiga Presidente do Chile exigiu a libertação de todos os presos políticos, a responsabilização pelas violações dos direitos humanos e a proibição do uso desproporcional da força pelas autoridades durante as manifestações.

Por outro lado, Michelle Bachelet defendeu “um processo eleitoral pacífico” no pleito presidencial e legislativo do próximo dia de 23. Nalgumas províncias congolesas, particularmente do leste além da epidemia de ébola, a insegurança continua a ser um desafio que as autoridades têm tido dificuldade em vencer.