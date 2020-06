Mundo

Altos níveis da hormona do stress podem matar pacientes com Covid-19

O stress relacionado à pandemia pode aumentar a gravidade da doença em alguns pacientes? Novas pesquisas sugerem que os altos níveis de cortisol, a hormona do stress, estão associados a um maior risco de morte em pacientes com o novo coronavírus.

Fotografia: DR

O cortisol é conhecido pelo seu papel na regulação da resposta do nosso corpo em situações de stress. Também é importante para controlar outras funções corporais, como o metabolismo, a pressão arterial e a resposta do sistema imunitário. Tanto o excesso como o défice de cortisol podem ser prejudiciais. Níveis altos são particularmente perigosos porque podem alterar a função do sistema imunitário e aumentar o risco de infecção e doenças graves.

No estudo, os cientistas recolheram amostras de sangue de 535 pacientes hospitalares e examinaram a quantidade de cortisol. Da amostra, 403 deles tinham Covid-19. Quando os investigadores compararam os níveis de cortisol entre pacientes com e sem Covid, descobriram que os pacientes com o vírus tinham níveis significativamente mais altos de cortisol.