Mundo

Álvaro Uribe renuncia ao senado colombiano

O ex-Presidente colombiano, Álvaro Uribe, apresentou quarta-feira a renúncia ao Senado, câmara alta do Parlamento, depois de ser visado pelo Supremo Tribunal num caso de suborno e fraude processual, anunciou o próprio através da rede social Twitter.

“O Supremo Tribunal cha-ma-me a depor, não me ouviu anteriormente. Sinto-me moralmente impedido de ser senador, vou enviar a minha carta de demissão para que a minha defesa não interfira nas tarefas do Senado”, escreveu Álvaro Uribe, que foi Presidente entre 2002 e 2010, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Minutos depois, publicou outro tweet com uma breve carta dirigida ao presidente do Senado, Ernesto Macias, na qual apresentou a sua renúncia e pediu para que fosse aceite.

O Supremo Tribunal explicou em comunicado que recolheu “provas que levaram a uma investigação formal contra” Álvaro Uribe, que tinha assumido um novo mandato como senador quatro dias antes, e contra o re-presentante da Câmara [do Parlamento], Álvaro Hernán Prada.

Os suspeitos, ambos do Partido do Centro Democrático, respondem pelos crimes de “suborno e fraude processual”. O Supremo Tribunal explicou que os dois políticos serão presentes a interrogatório, mas antes terão a oportunidade de conhecer os factos que lhes são imputados.