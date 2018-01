Mundo

Ambulância armadilhada provoca a morte de 95 pessoas

A explosão de uma ambulância armadilhada com bomba ocorrida sábado em Cabul e reivindicada pelos talibãs, matou 95 pessoas e feriu outras 158, num massacre registado num bairro muito movimentado da capital do Afeganistão.

Número de pessoas mortas em Cabul pode aumentar

Fotografia: Wakil Kohsar | AFP

“Agora o balanço é de 95 mortos e 158 feridos”, declarou à AFP o porta-voz do Ministério do Interior, Waheed Majroh, cinco horas após o atentado reivindicado pelos talibãs.

Baryalai Hilali, director de comunicação do Governo, advertiu que o número de mortos pode aumentar porque vários feridos estão em estado crítico.

Num comunicado, a Presidência afegã condenou o “crime bárbaro contra a humanidade” e prometeu trabalhar para encontra e levar os culpados a julgamento,

“É um massacre”, escreveu no Twitter Dejan Panic, coordenador da ONG italiana Emergency, especializada em cirurgia de guerra. A mensagem é acompanhada por fotografias das vítimas no hospital administrado pela organização.

Segundo o Ministério do Interior, quatro suspeitos foram detidos na investigação sobre o atentado, o mais violento desde a explosão de um carro-bomba em Maio do ano passado (150 mortos, 400 feridos).

Os hospitais estão sobrecarregados e enviam os pacientes para outros estabelecimentos, ao mesmo tempo que colocam leitos no chão. O atentado foi reivindicado pelo porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, no WhatsApp: “Um mártir explodiu o seu carro-bomba perto do Ministério do Interior, onde estavam muitas forças policiais”.

“O suicida usou uma ambulância para enganar os postos de controlo. No primeiro controlo disse que transportava um paciente para o hospital Jamuriat”, explicou à AFP Nasrat Rahimi, porta-voz do Ministério do Interior.

Acredita-se que o alvo do ataque seria a sede do Alto Conselho da Paz.