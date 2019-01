Mundo

Ameaça do Estado Islâmico sobre a Europa continua alta

O autodenominado Estado Islâmico pode estar a perder força na Síria e no Iraque, mas a ameaça do grupo extremista sobre a Europa mantém-se alta.

Milhares de jihadistas vão deixar as diversas prisões na Europa nos próximos dois anos

O alerta é sublinhado num documento elaborado na segunda metade do ano passado pelo Serviço de Informações de Segurança (SIS) de Portugal e torna-se mais actual do que nunca, numa altura em que notícias dão conta da libertação de centenas de “jihadistas” das cadeias europeias nos próximos anos e quando os Estados Unidos da América acabam de anunciar a retirada dos seus militares da Síria.

Na análise, que fontes do Sistema de Segurança Interna garantem manter-se actual, o SIS avisa que “o declínio do “califado” enquanto auto-administração de um vasto território não significa o fim do grupo Estado Islâmico (EI) e não mitiga a ameaça que impende sobre a Europa”, falando no risco de novos ataques de baixa complexidade.

As secretas portuguesas reconhecem que a intervenção das forças da coligação contra o EI nos territórios da Síria e do Iraque levou ao declínio do “califado”, assim como ao enfraquecimento da sua estrutura. No entanto, a acalmia militar no terreno, nos últimos tempos, possibilitou o reagrupamento dos “jihadistas” e famílias em algumas bolsas territoriais, em particular ao longo das margens do Rio Eufrates.

“Por isso, e num ambiente mais estabilizado, os militantes da organização “jihadista” estarão a envidar esforços para aportar alguma estrutura, consistência e eficácia à sua debilitada organização, o que - a breve trecho - poderá traduzir uma maior capacidade do Estado Islâmico”. Uma força que não passará necessariamente pelo domínio de um território vasto, como aconteceu desde 2014 no autoproclamado “califado”, mas sim pela eficácia na radicalização de novos membros e no planeamento de atentados com um alvo concreto: a Europa.

“Pode inevitavelmente contribuir para uma acção mais coordenada e mais eficaz no que concerne à sua acção na Europa, em três domínios, o reforço da sua máquina de propaganda e um intensificar da difusão de conteúdos, a radicalização e recrutamento de novos membros, de forma personalizada, explorando redes de contactos existentes; e, por isso, não só a inspiração e encorajamento para a realização de ataques, mas a sua efectiva direcção.”

Libertação e regresso

de “jihadistas”.

Segundo o documento do SIS, uma parte da estrutura do grupo, dedicada exclusivamente ao apoio logístico e à facilitação das actividades terroristas, estará já localizada em países vizinhos à Síria e ao Iraque, para garantir “a manutenção das redes de contactos e a prossecução futura das actividades” e garantir "a sua sobrevivência em qualquer circunstância e a sua presença global".

Um cenário a que se juntam a expectável libertação a breve prazo de centenas de detidos por actividades terroristas em solo europeu, como o "Diário de Notícias" de Lisboa avançou na passada quinta-feira, e a possibilidade de regresso à Europa de inúmeros militantes do Estado Islâmico, "quer enquanto estratégia de fuga, quer para consolidar a presença da organização na Europa".

Ainda no ano passado as secretas tinham avisado que podem voltar portugueses do "califado" a curto prazo, principalmente mulheres e crianças, o que já levou o SIS e a Polícia Judiciária a prepararem um plano para acolher as famílias dos "jihadistas" mortos em combate.



Ameaça em Portugal

Mas se o SIS alerta que este quadro "não antecipa um desagravamento da ameaça que impende sobre a Europa", realça também que em Portugal o grau de ameaça terrorista permanece moderado.

“Importa, contudo, sublinhar que Portugal e os cidadãos portugueses não estão à margem da estratégia do Estado Islâmico, do alcance da sua mensagem ou da acção dos seus militantes”. Uma fonte do Sistema de Segurança Interna adiantou que o quadro descrito no relatório do SIS não se alterou, com ex-cepção do atentado em Estrasburgo, há aproximadamente duas semanas.

Em Portugal, mantém-se o grau moderado e as forças de segurança continuam a adoptar maior visibilidade como elemento de dissuasão. “Continua a verificar-se uma intensa troca de partilha de informações entre serviços internos da União Europeia. Mas não há alterações à avaliação qualitativa da ameaça que foi realizada em Julho, quer em Portugal quer na União Europeia", reforça a mesma fonte.