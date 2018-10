Mundo

Ameaças de bomba afligem os EUA

Osvaldo Gonçalves

Durante a manhã de quarta-feira, os Serviços Secretos norte-americanos revelaram ter interceptado dois pacotes com “potenciais engenhos explosivos” dirigidos para as casas da antiga secretária de Estado e candidata democrata à presidência, Hillary Clinton, e do antigo presidente Barack Obama.

Fotografia: DR

Já na terça-feira, outra encomenda tinha sido descoberta na casa do milionário e magnata liberal George Soros, em Bedford, Massachusetts. Todos os pacotes foram enviados por correio e as autoridades suspeitam que tenham a mesma origem, por serem idênticos aos engenhos enviados a Soros.

Se a situação já era preocupante, ao longo da tarde agravou-se rapidamente. O edifício da CNN em Nova Iorque também recebeu uma encomenda suspeita, dirigida ao antigo director da CIA, John Brennan, e à Time Warner, proprietária da CNN, e as instalações tiveram de ser evacuadas ao fim da manhã.

Mais tarde, os gabinetes da congressista Debbie Wasserman Schultz, na Florida, do governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, e da senadora democrata Kamala Harris foram também evacuados, depois de receberem pacotes suspeitos (no último caso, dirigido ao antigo procurador-geral Eric Holder).

“Não ficaríamos surpreendidos se mais engenhos aparecessem”, disse Cuomo, em conferência de imprensa. Pouco depois, surgiu mais um nas instalações de triagem de correio da Câmara dos Representantes, em Capitol Heights, no Estado do Maryland, segundo a CNN, dirigido à congressista democrata Maxine Waters.

Soube-se depois que o pacote enviado para o governador Cuomo não continha explosivos, mas uma nota dos Proud Boys, um grupo de direita envolvido em confrontos físicos nas ruas com manifestantes de esquerda.

As sucessivas notícias deram origem ao pânico e a casos falsos, como geralmente acontece nestas situações. Foi precisamente o que aconteceu, por exemplo, no jornal “San Diego Union-Tribune”, na Califórnia, quando uma encomenda suspeita apareceu na recepção. O edifício foi evacuado, mas era falso alarme. O pacote não tinha mais do que um livro, sapatos e um saco de batatas vazio.

O presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, disse que se tratou de “um esforço para aterrorizar. Isto é claramente um acto de terror, para tentar minar a nossa imprensa livre e líderes deste país, através de actos violentos”, afirmou.

As declarações de De Blasio foram partilhadas pelo governador Cuomo. “O povo de Nova Iorque não será intimidado”, afirmou. “Não vamos deixar que estes rufias mudem o modo como vivemos as nossas vidas”, acrescentou. Denominador comum entre as encomendas enviadas na quarta-feira foi terem sido endereçadas a personalidades políticas ligadas ao Partido Democrata e à CNN, que tem sido bastante crítica da Administração Trump.

Outros elementos a ter em conta foi que todos os engenhos eram de fabrico rudimentar, as chamadas pipe-bombs, o que consiste na colocação de explosivos dentro de um tubo, munidos de um detonador, assim como a grande dificuldade em passarem as barreiras de segurança, embora o autor ou autores tenham conseguido ludibriar os esquemas de segurança dos Correios.

As reacções aos acontecimentos foram também mais ou menos parecidas, com Donald Trump a condenar os actos e apelar à união entre os norte-americanos, tal como fez Hillary Clinton. “É um tempo de profundas divisões, mas temos de fazer tudo o que pudermos para unir o nosso país”, disse a candidata às últimas eleições presidenciais pelos Democratas.

Mas as coisas não se ficaram por aí e a polarização da política norte-americana logo contagiou a situação, com Philippe Reines, antigo assessor de Clinton, a apontar o dedo ao actual Presidente:

“Isso é culpa sua!”, acusou. Reines foi mais a fundo na questão, ao afirmar que o actual inquilino da Casa Branca é conhecido pelo “incitamento e tolerância ao ódio”.

“Sabemos o quão duro é Trump: esconde-se atrás de tweets e tira bebés dos braços das mães”, afirmou o governador Andrew Cuomo. “Vamos esclarecer uma coisa: a América é grande por rejeitar a sua agenda cheia de ódio fanático e sexismo”, acrescentou.A cadeia de televisão CNN tem sido alvo de acusações nos últimos dois anos. Para Trump, ela produz muitas fake news e é o “inimigo do povo”.

O Presidente disse que Hillary Clinton é “desonesta” e em pleno processo de confirmação de Brett Kavanaugh para o Supremo Tribunal de Justiça, acusou George Soros de pagar a “manifestantes muito mal-educados” para dar uma imagem negativa sobre o juiz.

Caravana de migrantes centro-americanos desafia Trump

Enquanto isso, a caravana que segue rumo aos EUA continua a atravessar o México, em desafio aos governos do país e dos Estados Unidos.

No domingo, a massa humana chegou à cidade de Tapachula, a aproximadamente 37 km da fronteira do México com a Guatemala. Sob pressão do Presidente americano, Donald Trump, as autoridades mexicanas tinham tentado impedir a caravana de cruzar a ponte que liga o México e a Guatemala, mas os imigrantes atravessaram o rio Suchiate de barco.

“Estamos queimados pelo Sol. Temos bolhas nos pés. Mas chegámos até aqui. A nossa força é maior que as ameaças de Trump”, disse à agência de notícias AFP a imigrante Britany Hernández.

Trump quer impedir os imigrantes de chegar aos EUA e ameaçou, na segunda-feira, que o país vai “começar a cortar” a ajuda à Guatemala, Honduras e El Salvador, países que, segundo ele, “permitem que as pessoas deixem a região” e vão “ilegalmente” para os Estados Unidos da América.

Em 2017, a Guatemala recebeu mais de 248 milhões de dólares, as Honduras 175 milhões e El Salvador 115 milhões, segundo a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

O presidente norte-americano ameaçou também encerrar a fronteira com o México e enviar os militares para o local, caso este país não travasse a caravana e insinuou que a situação pode pôr em causa o novo tratado de comércio. As ameaças são a mais recente tentativa de Trump de retomar a pauta sobre imigração antes das eleições para o Congresso americano, marcadas para o dia 6 de Novembro.

Trump acusa os imigrantes de estarem a tentar entrar ilegalmente nos EUA, mas muitas das famílias viajam em direcção à fronteira e procuram asilo. A pobreza e a violência das armas, por gangues que actuam em alguns países da América Central, são os principais motivos citados pelos migrantes para deixar os países de origem, a família e tudo o que construíram.

Estima-se que cerca de 10% da população da Guatemala, El Salvador e Honduras já deixou os seus países para fugir da criminalidade, do recrutamento forçado por gangues e das poucas oportunidades de trabalho. A região tem uma das maiores taxas de homicídios do mundo, segundo dados da ONU, e as Honduras lideram o “ranking”, com 55,5 mortes para cada 100 mil habitantes em 2016.

Criticado em todo o Mundo pelas políticas de imigração que obrigam à separação de famílias, Donald Trump não se cansa de apontar o dedo à oposição.

“As caravanas são uma desgraça para o Partido Democrata. Mudança nas leis de imigração JÁ!”, disse, num post no Twitter. O jornal “The New York Times” escreveu que as famílias podem ter de escolher entre entregarem as crianças para cuidadores temporários ou ficarem juntos na prisão.



Novos desafios

A caravana actual reúne já mais de sete mil passoas, a maioria das quais bebés, crianças, mulheres e idosos. Reunião de imigrantes deste tamanho são um fenémeno recente, pois, embora as pessoas da região migrem para os EUA há bastante tempo e às vezes se unam no caminho, a natureza mais organizada dessas caravanas é algo relativamente novo.

A primeira caravana que saiu das Honduras e chegou à fronteira em Abril foi organizada por um grupo que se tem auto-denominado “Pueblo Sin Fronteiras” (Povo Sem Fronteiras), que tenta chamar a atenção para os suplícios sofridos pelos imigrantes em casa e os perigos que eles correm durante a tentativa de chegar aos EUA.

Esta caravana acontece num momento especial para os EUA, que têm eleições para o Congresso em Novembro próximo e, caso o Partido Republicano perca a maioria para os Democratas, Trump terá dificuldade para implantar a sua agenda ao país.

As ameaças de Donald Trump aos países da América Central têm sido vistas por alguns analistas como contraproducentes, já que cortes nas ajudas significam agravamentos nas condições de vida naqueles países.

O mesmo refere se à presença na caravana de jihadistas e delinquentes, membros das chamadas “Maras”, sabendo-se que essas organizações criminosas surgiram em penitenciárias norte-americanas e atingiram os actuais níveis de notoriedade após a deportação dos seus membros, depois de cumprirem penas pesadas nos Estados Unidos.