Americano detido por espionagem na Rússia

O Serviço Federal de Segurança (FSB, antigo KGB) da Rússia anunciou ontem a detenção em Moscovo do cidadão norte-americano Paul Whelan, por presumivelmente participar em actividades de espionagem.

Vladimir Putin, Presidente da República Federativa da Rússia

“A 28 de Dezembro, agentes do FSB detiveram em Moscovo um cidadão norte-americano, Paul Whelan, enquanto realizava actividades de espionagem”, segundo o comunicado oficial. O FSB disse que abriu um processo crime contra Whelan, ao abrigo do artigo 276 do Código Penal (sobre espionagem) e acrescenta que prossegue a investigação sobre o caso de espionagem, um delito que na Rússia é punível com até 20 anos de prisão.

Nos últimos meses, o FSB denunciou um aumento das actividades de espionagem de outros países em território russo, em resposta a acusações feitas pelo Ocidente.

Moscovo denunciou várias tentativas de interferir nas eleições presidenciais de Março passado, que reelegeram o Presidente russo, Vladimir Putin, para um último mandato.

Em meados de Dezembro, em conferência de imprensa anual, Vladimir Putin negou que Moscovo vá retaliar contra Washington, segundo o princípio “olho por olho, dente por dente”, pela detenção de cidadãos russos nos Estados Unidos acusados de espionagem.

Putin assegurou que neste terreno é preciso ser “muito cuidadoso” e negou que a Rússia vá “prender pessoas inocentes só para trocá-los por alguém”.

Além disso, criticou o processo aberto nos Estados Unidos contra a cidadã russa Maria Bútina por conspirar contra o Estado e desmentiu a sua confissão de que trabalhava para o Kremlin.



Putin aberto ao diálogo

O Presidente russo, Vladimir Putin, mostrou-se disponível para o diálogo com as autoridades norte-americanas sobre um alargado leque de temas, em carta endereçada ao homólogo Donald Trump, Vladimir Putin disse a Donald Trump, em mensagem de Ano Novo, que o Governo russo está aberto ao diálogo sobre uma “ampla agenda”.

“Vladimir Putin sublinhou que as relações (Rússia-EUA) são o factor mais importante para garantir a estabilidade estratégica e a segurança internacional”, indicou o Kremlin. Os líderes da Rússia e dos Estados Unidos realizaram a primeira e única cimeira em Helsínquia, em Julho do ano passado.

No final de Novembro, Trump cancelou uma reunião planeada com Putin à margem da Cimeira do G20 na Argentina, devido à tensão causada pela captura de três navios da marinha ucraniana, pelos fuzileiros russos, quando atravessavam o Estreito de Kerch, na Crimeia.

Trump e Putin também não chegaram a reunir-se em Paris, à margem da comemoração do centenário do Armistício.

Moscovo indicou que uma das principais questões que queria discutir com os Estados Unidos são os planos de Washington de se retirar do Tratado de armas nucleares, assinado durante a era da Guerra Fria.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, foi citado a dizer que “agora cabia aos Estados Unidos realizar uma nova reunião” em 2 019: “A questão deve ser endereçada a Washington. Tanto o nosso Presidente como os nossos representantes, disseram que estão prontos para as conversações quando Washington quiser” - afirmou Lavrov em declarações feitas à agência russa de notícias Tass. As relações entre os Estados Unidos da América foram restabelecidas após a dissolução da União Soviética e o fim da guerra fria.

Os Estados Unidos reconheceram a federação Russa em 25 de Dezembro de 1991.