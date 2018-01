Mundo

Americanos ameaçam com sanções 114 pessoas com ligações ao Kremlin

Victor Carvalho

Na véspera de Donald Trump se dirigir ao país para mais um discurso sobre o “Estado da União”, o Departamento norte-americano do Tesouro recordou que tem em seu poder uma lista com 114 nomes de pessoas que mantêm, apesar dos sucessivos avisos do Governo, uma suspeita ligação ao Kremlin, a Vladimir Putin e a outros membros do Governo russo.

Este lembrete surgiu em forma de um relatório tornado público e recorda que foi criada há um ano uma lei que exigia a identificação e o registo de pessoas com ligações ao Kremlin, acrescentando que isso não implica, pelo menos para já, a aplicação de sanções.

“As pessoas que estão identificadas nesta lista são potenciais alvos destas sanções, mas isso não implica necessariamente uma aplicação mecânica das sanções previstas caso estas se tornem efectivas”, refere um preâmbulo do relatório agora tornado público em Washington.

Não obstante este “suavizar” dos efeitos do aviso, a verdade é que as 114 pessoas que constam do relatório estarão já a ser monitorizadas nas suas acções, o que constitui uma descarada violação à sua liberdade individual uma vez que não estão indiciadas por qualquer tipo de crime nem foram previamente notificadas desta situação.