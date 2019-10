Mundo

Bolívia tem segunda volta das eleições presidenciais

As eleições presidenciais da Bolívia serão definidas na segunda volta entre o Presidente Evo Morales e o ex-Chefe de Estado Carlos Mesa, referem os resultados preliminares da votação de domingo divulgados pelo Supremo Tribunal Eleitoral (TSE).

Morales acumulou 45,71 por cento dos votos válidos, contra 37,84 por cento de Mesa, segundo o primeiro cálculo preliminar declarado pela presidente do TSE, Maria Eugenia Choque.

Para vencer a eleição na primeira volta, Morales precisava obter 50 por cento mais um dos votos, ou pelo menos 40 por cento dos votos com dez pontos percentuais de diferença sobre o segundo candidato, de acordo com a lei boliviana. Em terceiro lugar, surpreendendo as expectativas, está o coreano-boliviano Chi Hyun Chung, pastor evangélico do Partido Democrata Cristão, com 8,74 por cento dos votos.