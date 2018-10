Mundo

Brasileiros elegem o novo Presidente

Com as sondagens a apontarem para uma provável vitória de Jair Bolsonaro na segunda volta das eleições presidenciais, 140 milhões de brasileiros voltam hoje às urnas para escolher o Presidente do Brasil para os próximos quatro anos.

Segunda volta das presidenciais no Brasil capitaliza as atenções de todo o mundo

Fotografia: DR

Cerca de 144 milhões de brasileiros escolhem hoje, na segunda volta das eleições presidenciais, o futuro Chefe de Estado, na disputa em que o ultra-direitista Jair Bolsonaro do (PSL) parte como claro favorito.

Com uma vitória retumbante na primeira volta, com 46 por cento dos votos, Bolsonaro superou em 17 pontos o principal rival, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), e tudo indica que o Brasil, o maior país da América Latina poderá ter como Presidente um candidato de extrema direita, que mostra claro desprezo pelo jogo democrático.

Pronto para se tornar no trigésimo oitavo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro colocou os brasileiros diante de uma decisão radical: manter o sistema democrático ou inclinar-se de facto por uma alternativa autoritária.

Ao longo da campanha para a segunda volta, o ex-militar dedicou-se a demonizar os adversários políticos, chamou-lhes de “criminosos vermelhos”, e prometeu que vão ser varridos do país, e ameaçou-os com “prisão e exílio”.

Ao longo do mês Bolsonaro promoveu um discurso que muitos consideram de ódio contra as mulheres e as minorias, que constituem metade da população do país, reabrindo uma brecha de cariz racial, num país com uma das mais elevadas taxas de violência na região, que quer combater com mais violência: “Se um ladrão tem uma arma, nós temos que ter um fuzil”, disse num dos seus discursos de campanha para a segunda volta.

Muito confiante na vitória, Jair Bolsonaro chegou a afirmar, num vídeo publicado quinta-feira na sua página no Facebook, que uma eventual vitória do seu adversário Fernando Haddad só poderia ser o resultado de uma “fraude” eleitoral. “Isso só pode acontecer por fraude, não por voto, estou convencido”, disse Bolsonaro.

Uma sondagem do Ibope (instituto de estatística brasileiro) mostrou nos últimos dias antes das eleições que Fernando Haddad havia reduzido a diferença de voto face ao seu concorrente, para 14 pontos percentuais contra 18 apontados na pesquisa anterior.

Neste levantamento, Jair Bolsonaro aparece com 57 por cento das intenções de voto enquanto Haddad tem 43 por cento.