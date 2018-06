Colombianos elegeram Presidente

Segurança na SADC avaliada em Luanda

Membros do comité ministerial do órgão de Política, Defesa e Segurança da SADC avaliam a partir de hoje até sexta-feira, em Luanda, a situação política e de segurança na região, com particular atenção para a República Democrática do Congo (RDC), Lesotho e Madagáscar.