Mundo

Cuba assinala 90 anos de "Che"

Cuba comemora hoje os 90 anos do líder revolucionário Ernesto "Che" Guevara (1928-1967) com eventos em todo o país, que terão como centro a cidade de Santa Clara, onde jazem os restos mortais do guerrilheiro cubano-argentino e que recebe uma grande cerimónia no Mausoléu dedicado a si.

As comemorações começaram hoje pela manhã com uma peregrinação do obelisco em homenagem ao herói independentista cubano António Maceo até à praça do Mausoléu, na qual foi carregada uma estátua de mais de 16 metros que representa o Che com uniforme militar e com um braço numa tipoia.