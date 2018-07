Detidos suspeitos dos desvios de dinheiros para campanhas eleitorais

Juniores militares levam o troféu

O 1º de Agosto conquistou no fim-de-semana a primeira edição do torneio quadrangular de futebol Sub-20, denominado Taça Sagrada Esperança, ao vencer os Escorpiões da Boa Fé (Cacuaco), por 4-1, no Estádio Municipal do Dande, na cidade de Caxito, província do Bengo, em jogo da final.