Cuanza-Norte faz aposta no repovoamento animal

A província do Cuanza-Norte dispõe de um efectivo pecuário estimado em 48.287 bovinos, sendo Cambambe o município com maior número, com 36.422 cabeças, das quais 36.000 pertencentes à Fazenda Pamado, com raças diversas incluindo búfalos, refere um relatório da Direcção Geral do Instituto dos Serviços de Veterinária (DGISV).