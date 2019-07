Mundo

Espanha ajuda a reforçar o combate ao tráfico de pessoas

A cooperação entre a Espanha e o Níger na luta contra as redes de tráfico de pessoas permitiu desmantelar 59 grupos criminosos e deter 264 pessoas desde Janeiro de 2017, anunciaram no fim-de- semana as autoridades espanholas.

Fotografia: DR

Citado pela agência Efe, a Polícia nacional espanhola refere que Janeiro de 2017 foi a data de início da actividade da Equipa Conjunta de Investigação-Níger (ECI-Níger), que termina em Dezembro deste ano, e dados os “bons resultados obtidos”, está prevista que seja renovada por mais três anos. Esta cooperação entre Espanha e Níger foi financiada pelo Fundo Fiduciário para a África da União Europeia, e tem a sua base de operações em Niamey, capital do Níger, com o apoio de duas sedes nas cidades de Agadez (norte do Níger) e Zinder (oeste), integrando 12 Polícias do Níger, três espanhóis e três franceses.