Mundo

Estados Unidos reabrem embaixada em Mogadíscio

Naquilo que Washington diz ser "mais um passo em frente" na formalização das suas relações diplomáticas com a Somália, os Estados Unidos reabriram no início do ano a sua embaixada em Mogadíscio, para assim terem um canal de diálogo permanente e directo entre os governos dos dois países

Fotografia: DR

O Departamento do Estado norte-americano anunciou em Washington ter reaberto no início do ano a sua missão diplomática em Mogadíscio, depois de 27 anos de ausência, dando assim mais um passo no caminho do estreitamento das relações entre os dois países.

"Os Estados Unidos da América reabriram pela primeira primeira vez a sua embaixada em Mogadíscio, desde o seu encerramento a 5 de Janeiro de 1991", disse o porta-voz do Departamento do Estado, Heather Nauert, num comunicado divulgado em Washington.

Segundo o diplomata, que não referiu o dia exacto em que a embaixada foi reaberta, o acto marca um "outro passo em frente na formalização do envolvimento diplomático dos EUA em Mogadíscio, desde o reconhecimento do governo federal da Somália, em 2013".

"O embaixador Donald Yamamoto e a sua equipa vão a partir de agora trabalhar em estreita colaboração com o governo somali", sublinha o mesmo comunicado.

Desde 2003 que os Estados Unidos tinham a funcionar em Nairobi, Quénia, uma missão diplomática que tratava dos assuntos na Somália e de onde funcionários diplomáticos viajavam frequentemente para Mogadíscio em missões oficiais.

No início de 2018, Donald Trump designou Donald Yamamoto como embaixador permanente dos Estados Unidos na Somália, uma indicação que em Outubro viria a ser confirmada pelo Senado.

A reabertura da missão diplomática de Washington naquele país do Corno de África acontece duas semanas após o exército americano ter anunciado a realização de um ataque aéreo na Somália, onde morreram nove terroristas.

Quase na mesma altura, as forças de segurança somalis revelaram a destruição de uma rede de combatentes do grupo al-Shabab em Awdhegle, região de Bas-Shabelle, no sul da Somália, durante uma operação policial.

Um elemento da Agência Nacional de Inteligência e de Segurança (NISA) disse que durante a operação as forças governamentais, além de eliminarem rebeldes, contaram com o apoio de elementos estrangeiros para apreenderem material explosivo usado para realizar ataques terroristas em locais não especificados do país.

As forças norte-americanas anunciaram pouco depois a morte de 62 membros do grupo terrorista al-Shabab na sequência de uma série de seis ataques aéreos. Tratou-se da mais recente etapa da ofensiva da aviação norte-americana contra os terroristas, que se iniciou em Janeiro de 2017 e ao longo da qual foram abatidos mais de 100 jihadistas.

Nos últimos dez anos, a aviação norte-americana matou mais de 400 terroristas, muitos deles a partir da sua base no vizinho Djibuti. De sublinhar que desde que chegou à Casa Branca, Donald Trump deu uma grande autonomia de actuação para as forças norte-americanas que estão envolvidas na luta contra o al-Shabab.

EM DESENVOLVIMENTO...