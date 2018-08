Mundo

EUA reiteram acusações sobre ingerência russa

A Inteligência americana acusou a Rússia de continuar a realizar campanhas para influenciar a opinião pública e as eleições nos Estados Unidos, uma denúncia feita meses antes da realização das legislativas do país, previstas para Novembro.

Dan Coats, director da Inteligência Nacional dos Estados Unidos

Fotografia: DR

Um grupo de altos funcionários americanos, incluindo o director da Inteligência Nacional, Dan Coats, o director do FBI, Christopher Wray, e a secretária de Segurança Nacional, Kirstjen Nielsen, prometeu investigar e processar quem tentar influenciar a opinião pública americana e lançar o que Wray descreveu como uma “guerra de informação.”

“Continuamos a ver uma campanha de mensagens persuasivas da Rússia para tentar enfraquecer e dividir os Estados Unidos”, afirmou Coats.

“A nossa própria democracia está na mira”, advertiu Nielsen num sinal de alerta de rara contundência.

“Não se trata apenas de uma ameaça do período eleitoral”, afirmou Wray. “Os nossos adversários estão a tentar minar o nosso país numa base persistente e regular, seja no período eleitoral ou não.”

“É uma ameaça que devemos levar muito a sério”, reforçou Wray, igualmente presente numa conferência de imprensa sobre o tema na Casa Branca.

Por enquanto, os esforços da Rússia para tentar “minar os nossos valores fundamentais” não foram tão significativos quanto os mobilizados para influenciar a eleição presidencial de 2016, apontou Coats.

“Não vimos esse tipo de esforço, de tamanha magnitude, até o momento presente”, ressaltou.

O director do FBI indicou que, por ora, não foi constatado ataque directo contra as infra-estruturas eleitorais. “O que temos visto são tentativas de influência mal intencionada”, ressaltou Wray.

Os comentários dos altos funcionários de inteligência vão de encontro à posição do Presidente Donald Trump, mas os dois homens negaram sugestões de que o Presidente não tem levado o assunto muito a sério. Trump nega reiteradamente que a Rússia tenha agido para fazer os resultados das eleições inclinar-se a seu favor.

O Presidente também tem considerado aliviar as sanções a Moscovo, mantido encontros calorosos com o Presidente Vladimir Putin e se recusado a criticá-lo sobre a interferência nas eleições de 2016. Num acto político ocorrido na quinta-feira em Pensilvânia, o Presidente Trump disse que a ideia de uma ingerência russa na campanha é “uma piada.”

Antes disso, numa carta endereçada ao Congresso, o conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, havia informado que o Governo tem adoptado “acções extensivas e históricas” para deter a ameaça russa. Ele tem pedido reiteradamente o encerramento da investigação sobre a suposta influência russa, que resultou até o momento no indiciamento de mais de 20 cidadãos russos.

Na mesma quinta-feira, a imprensa americana revelou que uma suposta espiã russa trabalhou na Embaixada dos Estados Unidos em Moscovo durante uma década, antes de ser demitida discretamente no ano passado.

A mulher, de nacionalidade russa, foi contratada pelo Serviço Secreto e estava sob suspeita após alguma averiguações de rotina por parte do Departamento de Estado americano, segundo o jornal britânico The Guardian e a rede de televisão norte-americana CNN.

A investigação descobriu que a mulher mantinha reuniões periódicas não autorizadas com membros da principal agência de inteligência russa, FSB.

As interferências da Rússia na eleição presidencial de 2016 levaram o Ministério da Justiça a nomear um procurador especial: Robert Mueller, encarregado de investigar esses actos, incluindo um possível conluio entre a equipa de campanha de Donald Trump e as autoridades russas. Perguntado se o povo americano poderia confiar que o Governo está a fazer o seu trabalho, Wray respondeu: “posso assegurar ao povo americano que os homens do FBI, do director para baixo, vão cumprir o juramento e fazer o seu trabalho.”

“Não apenas esta histeria, que dura há dois anos acerca da suposta ingerência russa que nunca ocorreu, mina as relações bilaterais como ridiculariza todo o sistema político norte-americano”, declarou a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova.