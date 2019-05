Mundo

Ex-líder opositor sudanês deixa exílio após oito anos

O antigo líder rebelde sudanês, Yasir Arman, que foi condenado à morte num julgamento à revelia devido ao seu alegado envolvimento em actos de sabotagem que ocorreram em 2011 no Estado de Nilo Azul, regressou no fim-de-semana ao país na véspera do início de uma greve que está a dividir os sindicatos, segundo referiu ontem a BBC.

Fotografia: DR

De acordo com esta cadeia britânica de televisão, Yasir Arman não teve qualquer problema quando o avião que o transportava aterrou no aeroporto de Cartum, o que significa que este seu regresso foi acordado com o actual poder do país, tendo a imprensa sudanesa especulado que ele pode mesmo, a partir de hoje, integrar o processo negocial entre os militares e os civis para a constituição de um Conselho Soberano para governar o Sudão nos próximos anos.

Yasir Arman, distinguiu-se por desde os anos 80 ter formado um grupo no sul do Sudão que pegou em armas para lutar contra o Governo de Omar al-Bashir.

Entretanto, o actual líder do Conselho Militar de Transição, Abdel Fattah al-Burhan, viajou este fim de semana para o Cairo onde manteve um encontro com o Presidente Abdel Fattah al-Sisi, durante o qual foi discutida a situação na região do Nilo Azul, frequente alvo de disputa entre os dois países, e o modo como o Egipto pode ajudar a encontrar uma solução para o actual problema do Sudão, dividido quanto à composição e liderança de um órgão de transição.

Esta deslocação do chefe militar mereceu já uma enérgica reacção da parte dos movimentos civis que estão a negociar a formação de um Conselho Soberano para governar o país nos próximos três anos e que pediram ao Chefe de Estado egípcio para não interferir nos assuntos internos do Sudão.

Recentemente, Abdel Fattah al-Sisi disse que estava a desenvolver esforços para estabilizar a situação no Sudão, na sua qualidade de líder em exercício da União Africana.