Ângelo Victoriano homenageado no Largo São João

O antigo capitão da Selecção Nacional sénior masculina de basquetebol, Ângelo Victoriano, 50 anos, 1,98 metros, é homenageado no sábado às 9 horas, no Largo do São João, em Luanda, pelo Projecto Fusão, Grupo Malupetra e Amigos do Bairro Popular, no âmbito da celebração do Dia da Criança Africana, comemorado a 16 de Junho.