Orçamento do Cunene aumenta 17,1 por cento

Os 13 mil milhões de kwanzas, atribuídos ao Cunene, no âmbito do Orçamento Geral do Estado (OGE) para o próximo ano, representam 17,1 mais, em relação a 2018, garante uma margem financeira para a execução dos 12 projectos inscritos no Programa de Investimentos Públicos (PIP), aprovados pelo Governo Provincial para 2019, afirmou na segunda-feira, em Ondjiva, o director do Gabinete do Plano.