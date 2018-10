Mundo

Jair Bolsonaro desce nas sondagens à Presidência

O candidato da extrema-direita às presidenciais brasileiras, Jair Bolsonaro (PSL), tem 57 por cento das intenções de voto, contra 43 por cento do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Haddad, segundo uma sondagem do Ibope.

O candidato é conhecido também pelos pronunciamentos polémicos e radicais contra rivais

De acordo com a sondagem do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), divulgada na terça-feira à noite, o candidato do Partido Social Liberal (PSL) desceu dois pontos em relação à última sondagem.

De acordo com a anterior pesquisa de intenções de voto do Ibope sobre a eleição do Presidente da República do Brasil na segunda volta, que decorre no próximo domingo, Jair Bolsonaro recebia 59 por cento das intenções de votos válidos, enquanto Fernando Haddad recolhia 41 por cento.

O levantamento do Ibope foi realizado entre domingo (21) e terça-feira (23) e tem uma margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos.

Para calcular os votos válidos, o Ibope exclui da amostra os votos brancos, os nulos, e os eleitores que se declaram indecisos. Um procedimento igual ao que é utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Para vencer na segunda volta, um dos candidatos terá de conseguir 50 por cento dos votos válidos, mais um.

Dos votos totais, segundo esta última sondagem do Ibope, Jair Bolsonaro arrecada 50 por cento e Fernando Haddad 37 por cento, com 10 por cento de votos em branco ou nulos e 3 por cento dos inquiridos a dizer que “não sabe”.

No nível de rejeição, os dois candidatos à segunda volta estão mais próximos, com 40 por cento a dizerem que não votariam de forma alguma em Jair Bolsonaro e 41 por cento com a mesma opinião em relação a Fernando Haddad.

China apreensiva com ascensão do candidato

Um especialista chinês em relações sino-brasileiras admitiu ontem que Pequim está “apreensivo” com a aproximação a Taiwan do candidato presidencial brasileiro Jair Bolsonaro, que pode romper com décadas de aliança política entre as duas potências emergentes.

“Existe alguma apreensão e preocupação”, disse, à agência Lusa, Zhou Zhiwei, director do Centro de Estudos Brasileiros da Academia Chinesa de Ciências Sociais, a principal unidade de investigação do Governo chinês, sob tutela do Conselho de Estado.

“É preciso esperar para ver como Bolsonaro agirá caso vença as eleições. Mas tendo em conta as suas atitudes anteriores, como a viagem a Taiwan, na verdade, estamos perante vários desafios”, explicou Zhou.

Pequim considera Taiwan uma província chinesa e defende a “reunificação pacífica”, mas ameaça “usar a força” caso a ilha declare a independência. Já a ilha onde se refugiou o antigo Governo nacionalista chinês depois de os comunistas tomarem o poder no continente, em 1949, assume-se como República da China.

O princípio “Uma só China”visto por Pequim como garantia de que Taiwan é parte do seu território é considerado pelas autoridades chinesas como um pré-requisito e base política para manter relações diplomáticas com outros países.

Mas a proposta de programa de Governo do candidato da extrema-direita à segunda volta das presidenciais brasileiras refere Taiwan como um país por quatro vezes e, em Fevereiro passado, enquanto deputado do Congresso, Bolsonaro visitou Taipé, onde se encontrou com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros taiwanês, José Mria Liu, como parte de um périplo pela Ásia.

“A nossa viagem a Israel, Estados Unidos, Japão, Coreia e, agora, Taiwan, bem demonstra de quem nos queremos aproximar”, afirmou, na altura, o candidato da extrema-direita brasileira. A visita resultou numa carta de protesto enviada pela Embaixada chinesa em Brasília à Executiva Nacional dos Democratas, na qual as autoridades chinesas afirmam encarar a visita de Bolsonaro a Taipé com “profunda preocupação e indignação”. Na nota, a Embaixada chinesa considerou a viagem uma “afronta à sua soberania”.