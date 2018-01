Justiça brasileira confirma condenação de Lula da Silva

União Mundo da Ilha desfila na sexta posição

O grupo carnavalesco União Mundo da Ilha, vencedora da edição 2017 do Carnaval de Luanda, é o sexto a desfilar no dia 13 de Fevereiro, na Marginal da Praia do Bispo, no desfile central do Entrudo da classe A (adulto), ditou o sorteio para a ordem do desfile realizado, quarta-feira, na sede da Liga Africana.