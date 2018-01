Mundo

Lula ainda pode recorrer da condenação

Victor Carvalho |

Um tribunal de segunda instância da 4ª região brasileira acaba de ratificar, por unanimidade, a condenação de Lula da Silva pelo crime de corrupção passiva, aumentando de nove anos e seis meses para 12 anos e um mês a sentença de prisão aplicada.

Tribunal de segunda instância confirma a condenação do antigo Presidente do Brasil por supostos crimes de corrupção e branqueamento de capitais

Fotografia: Nelson Almeida | AFP

Com esta decisão, que ainda é passível de recurso para o Tribunal Superior e depois para o Tribunal Supremo, Lula da Silva vê comprometido o seu futuro político, uma vez que lhe pode ser decretada, a qualquer momento, uma ordem de detenção que complicaria a sua intenção de se apresentar a votos nas eleições de Outubro.

Depois do desembargador federal e relator do processo João Pedro Gabran Neto ter confirmado a condenação do ex-Presidente brasileiro, por corrupção e branqueamento de capitais e pedido o aumento da pena de prisão para doze anos e um mês, o juiz Leandro Paulsen, que é o revisor do processo, também deu como provado o pagamento de suborno a Lula da Silva, sendo posteriormente segui­do pelo juiz Victor Laus, que também votou a favor da condenação do aumento do tempo de prisão.

Com este resultado, de três votos contra e nenhum a favor, o processo de Lula da Silva na segunda instância terminou. Se quiser recorrer, o ex-Presidente do Brasil, terá de passar ao Superior e depois ao Supremo.

Com esta decisão, Lula da Silva pode receber a ordem de prisão nos próximos dias. E se for detido antes de Julho, quando começam a ser apresentadas as candidaturas para as presidenciais de Outu-bro, o futuro político de Lula complica-se. No entanto, se continuar em liberdade, en-

quanto aguarda pela decisão de nova instância, tem mais possibilidades de apresentar com sucesso a sua candidatura e participar na campanha eleitoral.

Em Julho de 2017, na primeira instância, o juiz Sérgio Moro tinha condenado Lula da Silva a nove anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

O ex-Presidente do Brasil está a ser acusado de ser proprietário de um apartamento triplex no Guarajá, a 100 quilómetros de São Paulo, supostamente oferecido pela OAS, construtora envolvida no es­cândalo da Petrobras.

Além de Lula da Silva, o processo tem mais três réus: dois executivos da OAS (Jo­sé Aldemario Pinheiro Fia­lho e Agenor Franklin Magalhães) e o ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto.



E o povo saiu à rua

Mal foi conhecido o desfecho deste julgamento vários milhares de brasileiros saíram às ruas em pelo menos 23 estados, uns a manifestarem-se a favor e outros contra o antigo presidente. Numa conferência de imprensa, citada pela imprensa brasileira, um dos advogado de Lula da Silva considerou que “mais uma vez o presidente Lula foi condenado sem que tenha praticado um crime”.

“Esta acção nasceu de um PowerPoint que construiu uma teoria que vem sendo aplicada nas decisões judiciais”, afirmou o advogado Cristiano Zanin, acrescentando que o ex-presidente brasileiro não está a ter “aces­so a um julgamento justo e independente”.

Um outro advogado de Luiz Inácio Lula da Silva, José Ro­berto Batochio, sublinhou que o imóvel em causa neste processo pertence à OAS e não à família de Lula da Silva. “Um cidadão para ser dono de um imóvel precisa de o registar no departamento de imóveis. Esse imóvel pertence à OAS, nunca pertenceu à família de Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou Batochio.

“Estamos diante de uma condenação com desprezo às provas trazidas nos autos e fora da Lei.” Para Roberto Batochio, está a ver-se “que há punição sem crime” e ga­rante que a defesa vai recorrer da decisão: “Não vamos aceitar isso porque lutamos muito para resgatar da ditadura militar a democracia que nós temos hoje”.

Pouco depois foi o próprio Lula da Silva que enfrentou os jornalistas em São Paulo começando por sublinhar que esse acto não é um acto de campanha eleitoral. “Esse acto é infinitamente maior que um acto de eleição. É um acto em defesa da soberania nacional. Esse é um acto em defesa do Brasil.”

O antigo presidente brasileiro disse não ter qualquer dúvida sobre o comportamento dos juízes e considerou que houve “um pacto” entre o poder judiciário e a imprensa para acabar com o Partido dos Trabalhadores e com “a nossa governação no país”.

Lula da Silva disse respeitar a decisão dos juízes. “A decisão eu até respeito, que é deles”, mas exige que eles “peçam desculpa” pela “quantidade de mentiras” que têm vindo a dizer nos últimos quatro anos. “Eu quero que eles digam qual foi o crime que a gente cometeu. Eu fui condenado mais uma vez por um apartamento que não é meu. E se é meu, ocupem!”

“Hoje falaram 10 horas seguidas, leram não sei quantas páginas e não tem crime”, afirmou Lula da Silva. “Se eu cometi um crime, apresentem esse crime.”

Lula considerou que estes juízes estão a fazer de tudo para que não seja candidato nas próximas eleições presidenciais. “O que eu estou percebendo é que o que eles estão a fazer é para eu não ser candidato. E eu agora quero ser candidato a Presidente da República!”



Os passos que se seguem até ao próximo recurso

A decisão unanimemente tomada pelos juízes que apreciaram este processo e decidiram agravar a pena anteriormente aplicada a Lula da Silva impede o re­curso dentro do próprio tribunal, que teria sido possível caso a condenação tivesse sido apoiada apenas por dois dos três juízes.

Presidente do Brasil entre 2003 e 2011, Lula começou a seguir o julgamento deste recurso em casa, em São Bernardo do Campo, tendo entretanto seguido para o Sindicato dos Metalúrgicos.

Em Porto Alegre, cidade onde o julgamento decorreu, centenas de manifestantes concentraram-se durante três dias perto da sede do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4), que analisou o recurso. Luiz Inácio Lula da Silva, um dos líderes políticos mais populares do Brasil, respondia num julgamento na segunda instância que decidia se mantinha a sua condenação em primeira instância pela prática dos supostos crimes de corrupção e branqueamento de capitais.

Com a confirmação da sentença e o agravamento da pena, resta a Lula da Silva recorrer para as instâncias superiores (Tribunal Superior e Tribunal Supremo) e esperar que as autoridades eleitorais se pronunciem, em tempo oportuno, sobre se pode ser candidato nas eleições presidenciais de Outubro.

Entretanto, de acordo com a legislação penal brasileira, Lula da Silva pode ser detido a qualquer momento. Se isso suceder terá que aguardar na prisão o desfecho dos recursos que os seus advogados já disseram ir apresentar.

Quanto à sua eventual inibição política, apenas em Julho as autoridades se terão que pronunciar uma vez que será nessa altura que os diferentes candidatos apresentarão as suas candidaturas junto do Tribunal eleitoral, que depois as validará ou não.

Mesmo perante um cenário mais adverso, o PT reafirmou ontem o apoio a uma eventual candidatura de Lula da Silva. Foi também anunciado um calendário de debates sobre o programa de governo a ser adoptado durante a campanha eleitoral.

Porém, com a manutenção da condenação de Lula por corrupção e lavagem e o aumento da pena para 12 anos e um mês de prisão, devem ser consolidadas algumas candidaturas próprias de antigos aliados do PT.

O PCdoB já lançou o nome da deputada Manuela d’Ávila, enquanto Guilherme Boulos, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Tecto (MTST), estuda convite do PSOL para também disputar a eleição presidencial.

A confirmarem-se estas movimentações, Lula e o PT estão obrigados a rever as suas políticas de alianças para que uma eventual candidatura possa ter pernas para andar.