Lula da Silva vai a julgar quarta-feira

O prefeito da câmara de Porto Alegre está preocupado com as condições de segurança que envolverão o julgamento de um recurso apresentado pelo ex-Presidente do Brasil, Lula da Silva, agendado para quarta-feira, dia 24.

Grupos ligados ao Partido dos Trabalhadores anunciam protestos contra o julgamento de Lula

Fotografia: Nelson Almeida | AFP

E, na verdade, Nelson Marchezan tem razões para estar preocupado uma vez que diversos grupos ligados ao Partido dos Trabalhadores (PT), formação política do ex-Presidente Lula da Silva, e movimentos sociais, têm anunciado a realização de protestos em defesa do político nesta cidade e nesse mesmo dia.

O pedido oficial de reforços foi enviado pelo prefeito da câmara de Porto Alegre directamente ao Presidente Michel Temer que, por sua vez, despachou no sentido do envio para aquela cidade de reforços do Exército e da Força Nacional de Segurança.

Num comunicado entretanto emitido, o prefeito da câmara de Porto Alegre, Nelson Marchezan, explicou que pretende “garantir a segurança da população e a preservação da propriedade pública, especialmente na área central da cidade, onde decorrerá o julgamento”.

“Dada a explícita ordem para a ocupação de espaços públicos por milhares de membros de movimentos políticos e sociais, é nosso dever exigir a presença das forças de segurança para preservar a integridade dos cidadãos e de propriedade pública”, sublinhou o autarca no documento.

Nas redes sociais, Nelson Marchezan escreveu ainda que decidiu solicitar reforços porque “os líderes políticos do PT convocaram uma invasão de manifestantes em Porto Alegre”.

De referir que o ex-Presidente brasileiro foi condenado em primeira instância, em Julho do ano passado, a nove anos e meio de prisão num julgamento no qual foi acusado de ser favorecido por uma das empresas de construção que mantinham contratos ilícitos com a Petrobras.

Segundo o juiz federal Sérgio Moro, chefe da investigação da operação Lava Jato que condenou o ex-Presidente brasileiro, “há provas concludentes”de que a construtora OAS deu a Lula da Silva um apartamento de luxo na cidade do Guarujá para ser favorecida nos contratos com a Petrobras. A detenção de Lula da Silva depende de a sentença ser confirmada ou negada neste recurso, que agora será analisado a partir de quarta-feira em Porto Alegre. Também está dependente do julgamento deste recurso a possibilidade de Lula da Silva disputar as próximas eleições presidenciais agendadas para Outubro deste ano.

Lula da Silva, que tem estado à frente em todas as sondagens, tem repetidamente expressado o seu desejo de se tornar novamente Presidente do Brasil, mas uma condenação em segunda instância pode tirá-lo da disputa, já que a lei proíbe condenados em segunda instância de concorrer a cargos que requeiram uma eleição. O ex-Presidente tem reafirmado que as acusações são o resultado de uma perseguição política e judicial que visa impedir o seu regresso à Presidência.

Em Dezembro do ano passado, um juiz federal de Porto Alegre decidiu que os militantes chamados por partidos de esquerda e os movimentos sociais podem manifestar-se numa área perto do tribunal no centro da cidade, mas proibiu-os de montar acampamento.

Mas as manifestações populares de apoio a Lula da Silva não se confinam apenas à cidade de Porto Alegre. Um pouco por todo o país, à medida que se aproxima a data para o julgamento do recurso, multiplicam-se as acções no sentido de expressar solidariedade para com o ex-Presidente.

Em São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, decorreram na última semana várias realizações culturais que foram aproveitadas, pelos seus organizadores, para reunir pessoas que estão ao lado de Lula da Silva.

Entre essas pessoas contam-se numerosos cantores e artistas de telenovelas. O ex-Presidente goza de enorme prestígio, na maior parte das vezes expresso de forma clara e inequívoca e com críticas directas à forma como a justiça brasileira tem conduzido todo este processo.



Antigo Presidente fala em “perseguição política”

Numa conversa com um grupo de jornalistas, que teve por cenário um gabinete do Instituto Lula, em São Paulo, o antigo Presidente falou abertamente, como é seu hábito, e não teve dúvida em catalogar como “perseguição política” todo o processo sobre uma eventual fraude que lhe continua a ser movido.

“O objectivo desse processo é impedir que eu seja o candidato do Partido dos Trabalhadores nas eleições presidenciais de Outubro”, afirmou Luiz Inácio Lula da Silva.

Numa resposta ao jornal espanhol El País, o ex-Presidente do Brasil diz que não tem qualquer dúvida e explica: “Quando uma pessoa é acusada, espera que apresentem provas materiais de que é dona do apartamento que supostamente lhe foi dado, porque não pode ser dona de nada sem que apresentem documentação com provas de pagamento, da aquisição, alguma prova de que é meu”.

Nessa mesma entrevista, Lula da Silva, com 72 anos de idade, reafirma que não vai desistir de reafirmar a sua inocência e de manter a decisão de se candidatar à presidência brasileira em Outubro.

“Se se proíbe Lula de ser candidato por uma decisão política do poder judicial, trata-se de uma fraude”, sublinha de modo peremptório.

No mesmo encontro com os jornalistas, Lula da Silva garante que não está a lutar contra a justiça mas sim a fazer tudo para provar a sua inocência. É por isso, diz, que quer ser absolvido para ser candidato, e não ser candidato para ser absolvido.

“São coisas diferentes e que o povo brasileiro percebe bem”, refere aquele que foi Presidente do Brasil entre 2003 e 2011.

Lula da Silva manifesta ainda a convicção de que aquilo que está em causa não é a sua pessoa, mas sim um governo e “a forma como o Partido dos Trabalhadores trata o país”.

Sobre o envolvimento de pessoas ligadas à direita e extrema-direita brasileira nas investigações do Caso Lava Jato, Lula da Silva é da opinião que havia chegado uma altura em que a “sua situação era tão escandalosa que não podiam esconder mais”. “Chegou uma altura em que encontraram dinheiro em casa de muita gente, encontraram contas bancárias na Suíça. Porque é que não encontraram em minha casa? Porque é que não encontraram contas minhas?”,pergunta Lula da Silva.

O antigo Presidente garante que vive “com a tranquilidade dos inocentes, eles estão com a tranquilidade dos mentirosos”.“Sabem que mentiram. Os que me acusam sabem que um dia os filhos vão acordar e perguntar: ‘Pai, porque é que mentiste sobre o Lula?”.

Neste encontro com os jornalistas, Lula da Silva esteve igual a si mesmo e nem por uma vez se lhe ouviu a palavra “desistir”, que muitos dos seus inimigos lhe aconselharam a utilizar para evitar a prisão.