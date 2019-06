Mundo

PT diz que existem provas para libertar Lula

O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta, afirmou ontem que “existem documentos suficientes” para que o ex-Presidente Lula da Silva seja libertado.

Paulo Pimenta sublinhou que os diálogos obtidos apontam para irregularidades na Lava Jato

Paulo Pimenta referia-se às mensagens divulgadas no domingo pelo 'site' The Intercept, que colocam em causa a imparcialidade da Lava Jato, a maior operação contra a corrupção no Brasil, que resultou na condenação de empresários, funcionários públicos e políticos de renome como o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Entrevistado pela Lusa, Paulo Pimenta sublinhou que os diálogos obtidos apontam para irregularidades na Lava Jato, principalmente as mensagens trocadas entre o procurador Deltan Dallagnol e o ex-juiz e actual ministro da Justiça, Sérgio Moro.

“Existem documentos suficientes para que sejam anulados todos os procedimentos conduzidos por Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, o que colocaria o ex-Presidente Lula na condição de inocente, de onde nunca deveria ter sido retirado”, declarou o líder do PT, na Câmara dos Deputados.

Conversas privadas entre agentes públicos que participaram na Operação Lava Jato indicam que houve colaboração ilegal e falta de imparcialidade na investigação, escreveu o portal de investigação jornalística The Intercept. Segundo o Intercept, conversas privadas revelam que Moro sugeriu a Dallagnol que alterasse a ordem das fases da operação Lava Jato, deu conselhos e indicou caminhos de investigação.