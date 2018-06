Amnistia Internacional quer medidas contra os bandos armados

Campeão desperdiça pontos travado pelo árbitro do jogo

Para não destoar da tendência de resultados dos candidatos ao título, na jornada inaugural da segunda volta do Campeonato Nacional de Futebol, Girabola, o 1º de Agosto deixou ontem dois pontos, no empate (1-1), frente ao Progresso Sambizanga, no Estádio Municipal dos Coqueiros, e muitas queixas do trabalho do árbitro Bernardo Moreira.