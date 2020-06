Mundo

ANC faz campanha da “Sexta-Feira Negra” contra o racismo

O Congresso Nacional Africano (ANC), partido no poder na África do Sul anunciou, esta semana, que vai lançar, amanhã, uma campanha, denominada “Sexta-feira Negra”, em resposta ao “assassínio hediondo” de George Floyd e ao “racismo institucionalizado” nos Estados Unidos, em casa, na China ou onde se manifeste.

Fotografia: DR

A campanha, anunciada pelo Presidente Cyril Ramaphosa, pretende, também, chamar a atenção para as “mortes de cidadãos às mãos das forças de segurança” na África do Sul, que continua a ser um dos países mais desiguais do mundo, um quarto de século após o fim do sistema racista do apartheid. “O demónio do racismo continua a ser um flagelo para a alma da nossa nação”, lê-se na declaração do ANC.



George Floyd, um negro norte-americano de 46 anos, morreu em 25 de Maio, em Minneapolis (Minnesota), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de Floyd dizer que não conseguia respirar.