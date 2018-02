Mundo

ANC adia discussões sobre futuro de Zuma

Os altos dirigentes do partido no poder na África do Sul, o Congresso Nacional Africano (ANC), suspenderam ontem todos os compromissos públicos, incluindo as reuniões para discutir sobre o destino político do Presidente Jacob Zuma devido ao lançamento da campanha para saudar o centésimo aniversário de Nelson Mandela, que acontece amanhã, na Cidade do Cabo, disse fonte partidária.

Jacob Zuma está a ser pressionado a deixar a Presidência

Fotografia: Simon Maina | AFP



“Os responsáveis do ANC já não participarão mais” nas suas discussões previstas até sábado (hoje), por causa do lançamento das actividades no quadro do centenário do nascimento da figura histórica, Nelson Mandela, anunciou o partido.

A urgência da mudança de planos fez crescer as expectativas de uma nova reunião para discutir uma iminente saída do Presidente, Jacob Zuma.

Esta decisão foi tomada “devido a outros compromissos que exigem a presença destes dirigentes”, explicou o ANC sem mais detalhes.

O Presidente Zuma e o novo líder do ANC, Cyril Ramaphosa, engajaram-se esta semana em conversações directas para negociar a “transição”. O resultado destas negociações é “iminente”, havia garantido quinta-feira à noite o ANC.

Durante vários dias, toda a agenda política sul-africana esteve focada na crise que agita o partido no poder.

Inicialmente fixado para quinta-feira, o discurso anual do Presidente da República sobre o Estado da Nação foi adiado pela primeira vez na história da África do Sul.

Ramaphosa e Zuma cancelaram quinta-feira as suas discussões previstas para este fim-de-semana.

No entanto, o actual líder do ANC, Cyrill Ramaphosa, deve lançar amanhã as actividades para saudar o centenário de Nelson Mandela, num comício a ter lugar na Cidade do Cabo, em acto que coincide com a data de libertação do activista anti-apartheid e Nobel da Paz.

De acordo os meios locais, os membros da poderosa Comissão Executiva do ANC que até ontem encontravam-se na Cidade do Cabo (sede do Poder Legislativo), estão de regresso a Joanesburgo e Pretória (centro).