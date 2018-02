Mundo

ANC volta a adiar futuro de Jacob Zuma

Victor Carvalho

O futuro político de Jacob Zuma, que deveria ficar ontem decidido numa reunião entre os principais dirigentes do ANC, voltou a ser adiado, desta vez até aos próximos dias 17 e 18.

Presidente do ANC Cyril Ramaphosa conseguiu que os seus pares concedessem mais algum tempo ao antigo líder e Presidente da República Jacob Zuma

Fotografia: MUJAHID SAFODIEN | AFP

Este novo adiamento surge na sequência de uma reunião a sós entre os dois responsáveis e durante a qual foram abordados assuntos que se prendem com as posições que actualmente os dividem.

Do lado do presidente Jacob Zuma, o argumento tem a ver com a pretensão que ele tem de levar o seu mandato até ao fim, ou seja até às eleições de 2019.

Do outro lado, Cyril Ramaphosa tem sublinhado a urgente necessidade de definir e unir o partido, o que passa pelo afastamento imediato de Jacob Zuma de modo a que os processos judiciais que pendem sobre ele não contaminem o próprio partido. No meio destas duas posições antagónicas está o Congresso Nacional Africano (ANC), que luta para contrariar a tendência de desgaste que o afecta desde as anteriores eleições.

Jacob Zuma, que foi durante 23 anos presidente do ANC, cargo que pertence a Ramaphosa desde Dezembro do ano passado, conta com o importante apoio da maioria dos deputados do seu partido, beneficiando do facto de ter sido ele que os indicou e formatou para o desempenho desses cargos.

Por outro lado, Zuma domina o aparelho do ANC e tem conseguido apoios suficientes para resistir, até agora, às investigações da justiça sobre uma série de crimes de que vem sendo acusado e que só aguardam pela sua saída da presidência para irem a julgamento.

Cyril Ramaphosa, um dos empresários mais ricos da África do Sul, ascendeu a presidente do ANC graças às suas posições reformistas e habilidade para um diálogo capaz de mobilizar a classe empresarial e os trabalhadores para o processo de reanimação da economia do país.

Ramaphosa, que foi um dos principais negociadores do ANC para o fim do apartheid, tem ao seu lado os sindicatos e os homens de negócios, o que constitui uma mais valia para o imperioso processo de diálogo nacional, tanto a nível da sociedade como no seio do próprio ANC. Ao lado de Ramaphosa está também Julius Malema, um antigo aliado de Jacob Zuma (talvez o mais importante) que mobilizou a juventude sul-africana para uma contribuição decisiva para a sua vitória nas últimas eleições.

Hoje, Malema desentendeu-se com Zuma e está ao lado de Cyril Ramaphosa para levar por diante uma estratégia mais populista de mobilização junto do eleitorado mais jovem. Face a isto, teremos um período de tempo que vai até aos dias 17 e 18 de Fevereiro, data para as quais foi marcada a reunião que deveria ter decorrido ontem, durante o qual Jacob Zuma e Cyril Ramaphosa continuarão a contar “espingardas” numa luta fratricida pelo protagonismo político no país.



Partido em queda

Nas últimas eleições o ANC perdeu nas principais cidades do país, só tendo vencido em Durban graças à popularidade que lá é desfrutada precisamente por Jacob Zuma de modo muito vincado, um mérito que ele se encarrega a si próprio de recordar com muita frequência.

Por isso é importante para o ANC que o assunto seja resolvido sem deixar a ideia de ter havido um claro vencedor e um humilhado vencido. Se isso não acontecer, ou seja se o ANC continuar a transmitir a ideia de profunda divisão interna, corre sérios riscos de continuar em crescente queda de popularidade com o reflexo que isso obviamente terá nas eleições de 2019.

Em última instância, esta divisão pode levar a que Jacob Zuma possa apoiar a sua ex-esposa, Dlamine Zuma, para concorrer com Cyril Ramaphosa à presidência da Repúblcia.

Este cenário, apesar de hipotético, pelo menos para já,pode levantar sérios problemas uma vez que seja qual for o presidente indicado pelo ANC, este terá sempre que se submeter à Assembleia Nacional onde os deputados, segundo o sistema sul-africano, têm a função de o eleger.

Ontem, a poderosa Fundação Nelson Mandela veio a público pedir a Jacob Zuma para que aceite sair já do poder de modo a dar a Ramaphosa a possibilidade de conduzir, “com o vigor necessário” o processo de condução do ANC para a “vitória nas próximas eleições.

Morgan Tsvangirai internado em Joanesburgo em "estado crítico"

A imprensa sul-africana revelou ontem que o líder da oposição do Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, está em “estado crítico” num hospital de Joanesburgo, onde se encontra em tratamento a um cancro no cólon.

Segundo a imprensa, que cita fontes próximas da família do presidente do Movimento para as Mudanças Democráticas (MDC), Tsvangirai está internado no Hospital Wits Donald Gordon, em Joanesburgo, e está com um “esgotamento” e com “perda de peso e de massa muscular”.

Entretanto, o secretário-geral do MDC, Douglas Mwonzora, adiantou que o partido não tem quaisquer notícias sobre o estado de saúde de Tsvangirai.

No interior do partido são cada vez maiores as indicações de uma divisão no MDC, sobretudo pela aproximação das eleições presidenciais previstas para Julho próximo, pois Tsvangirai admitiu, recentemente, que não seria candidato devido ao seu estado de saúde, sucedendo-se então movimentações internas para lhe suceder.

Mwonzora disse que o partido está “muito preocupado” com o futuro do MDC sem Tsvangirai. “É uma imagem de marca e um estandarte”, figura chave na política recente do país e que foi o primeiro dirigente da oposição a ameaçar o regime de Mugabe, que venceu na primeira volta das presidenciais de 2008.