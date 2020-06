Ancara acusa a França de fazer “jogo perigoso”

Morais próximo da final do “Smash da Década”

O basquetebolista do Petro de Luanda Carlos Morais está na quarta e penúltima fase do concurso “Smash da Década”, promovido pela Federação Internacional de Basquetebol Associado (FIBA) e que visa premiar o melhor afundanço executado por um atleta ao serviço da selecção do seu país no período 2010 a 2020.