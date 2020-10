Mundo

Android pode perder usuários para iOS por falta de actualizações

De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa SellCell, quase 60 por cento dos usuários de smartphones Android inclinados a migrar para o iPhone 12, o farão por causa da longevidade do iOS, e não por causa dos recursos do aparelho em si.

Fotografia: DR

Actualmente, a versão mais recente do iOS foi liberada para aparelhos lançados há cinco anos, incluindo do iPhone 6S. Para efeito de comparação, a maioria das fabricantes de celulares Android fornecem actualizações por dois a três anos.

A pesquisa entrevistou dois mil usuários de smartphones Android nos EUA, sendo que 33,1 por cento deles afirmou que devem migrar para o iPhone 12 como próximo upgrade de aparelho.

Dentre eles, 55,9 por cento responderam que o motivo para a troca de plataforma é a maior longevidade do iOS, ou seja, poder passar mais tempo com o mesmo aparelho, recebendo novos recursos e actualizações de segurança.

Outra grande parcela dos usuários (48,8%) disse que migraria para o iPhone 12 devido a uma melhor privacidade enquanto que 36,9 por cento está em busca de um aparelho menor.

Problemas do Android

Do lado do Android, a maioria das fabricantes só fornece actualizações de recursos por apenas dois anos. A própria Samsung só mudou de estratégia recentemente, ao ampliar esse tempo para três anos.

Mesmo assim, muitos usuários de celulares Android topos de linha se sentem “abandonados” dentro de pouco tempo após ter adquirido seu aparelho.

Os últimos escândalos com apps fraudulentos na Play Store também podem afastar alguns tipos de usuários, mais preocupados com segurança e privacidade.

A linha iPhone 12, a ser lançada em breve, deverá contar com uma variante com tela de 5,4”, que será equipado com o A14 Bionic, mesmo chip que também estará no modelo mais potente da série.

Já os usuários de Android, se quiserem um smartphone mais compacto, provavelmente, terão que optar por um modelo básico.