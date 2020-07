Mundo

Andrzej Duda foi reeleito na Polónia

O Chefe do Estado polaco, Andrzej Duda, venceu a segunda volta das eleições presidenciais com 51,21 por cento dos votos, derrotando o liberal Rafal Trsaskowski, anunciou, ontem, a Comissão Eleitoral.

Fotografia: DR

Segundo a Comissão Eleitoral, Duda conseguiu a reeleição com 51,21 por cento dos votos, após a contagem de 99,97 por cento das assembleias de voto.

O candidato da oposição, Rafal Trsaskowski, autarca de Varsóvia, conseguiu 48,79 por cento dos votos na segun-da volta das presidenciais da Polónia que se realizaram no domingo.

Duda é reeleito para um mandato de cinco anos.

Mesmo assim, o elevado resultado do candidato da oposição em relação à candidatura de Andrzej Duda reflecte as profundas divisões no país, designadamente em relação à União Europeia.

Além das questões europeias, a campanha eleitoral ficou marcada por assuntos ligados à influência da Igreja Católica (que apoiou Duda), a supressão de liberdade nos meios de Comunicação do Estado assim como os ataques dos Conservadores contra a Comunidade LGBT [Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero].

Andrzej Duda é apoiado pelo Partido da Lei e da Justiça, no poder, e defendeu os valores tradicionais durante a campanha eleitoral, num país fortemente marcado pelo catolicismo. As políticas do Partido da Lei e da Justiça que introduziu um subsídio de 125 euros por cada criança a todas as famílias do país e que atribuiu um bónus às pensões de reforma, ganhou desta forma o apoio das populações mais rurais mais carenciadas.

Apesar das medidas de cariz social, o partido no poder está em conflito com a União Europeia, após a adopção de uma legislação que na prática controla o aparelho judicial polaco.