Angela Merkel convida Boris Johnson para discutir o"Brexit" na Alemanha

A chanceler alemã, Angela Merkel, convidou hoje Boris Johnson para a sua primeira visita oficial, na qualidade de primeiro-ministro britânico, à Alemanha, aproveitando para discutir o ‘Brexit’, segundo uma fonte do Governo alemão.

A chanceler alemã defende que UE deve manter relações de proximidade com o Reino Unido após o "Brexit"

Merkel e Johnson aproveitaram a sua primeira conversa telefónica desde que Johnson foi eleito primeiro-ministro para discutir a questão da saída do Reino Unido da União Europeia, escreveu a vice-porta-voz do Governo alemão, Ulrike Demmer, na sua conta pessoal da rede social Twitter.

Na sua primeira intervenção no parlamento britânico na qualidade de primeiro-ministro, na quinta-feira, Boris Johnson afirmou que o ‘Brexit’ era uma das suas prioridades políticas, prometendo uma saída antes do prazo final estabelecido, em 31 de outubro próximo.

Na conversa de hoje, os dois líderes falaram ainda sobre a necessidade de aprofundamento das relações bilaterais e Boris Johnson aceitou o convite para visitar a Alemanha, num futuro próximo. De acordo com o relato de Demmer, Boris Johnson reafirmou a sua intenção de conseguir que o Reino Unido abandone a União Europeia até final de outubro, cumprindo o desejo expresso em referendo, em 2016.

Merkel sempre defendeu a ideia de que a União Europeia deve manter relações de proximidade com o Reino Unido, após o ‘Brexit’, alertando para os riscos de uma saída sem um acordo e de fissuras entre os países da comunidade relativamente a esse acordo.