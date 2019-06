Angela Merkel defende combate aos neonazis

Palancas Negras realizam último treino antes do jogo

A Selecção Nacional de Honras cumpre hoje, às 17h30, no campo do complexo turístico Marine Wadi Degla, um treino ligeiro de recreação e desentorpecimento, depois da conclusão, ontem, do ensaio do jogo de amanhã frente à similar da Tunísia, na abertura do Grupo E da Taça de África das Nações em futebol, em curso no Egipto até ao dia 19 de Julho.