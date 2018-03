Mundo

Angela Merkel avança para quarto mandato

As forças políticas CDU e SPD voltam a formar governo na Alemanha, depois de Angela Merkel ser eleita no Bundestag (Parlamento) com 364 votos a favor, 315 contra e nove abstenções.

Chanceler Angela Merkel

Fotografia: DR

O impasse político chegou ao fim na Alemanha, seis meses depois da legislativas. Depois de o SPD e a CDU te-rem chegado a um acordo para “reeditar” a grande coligação, Angela Merkel foi ontem a votos no Bundestag (Parlamento alemão) e foi nomeada, pela quarta vez, chancelar alemã.

A chanceler conseguiu mais nove votos do que o necessário, no entanto, menos 35 do que aquilo que, teoricamente, seria suposto ter, uma vez que o SPD e a CDU, juntos, têm 399 lugares no parlamento.

O impasse político na Alemanha durava desde Setembro do ano passado. Apesar de ter saído vencedor das eleições, o partido de Merkel não conseguiu a maioria ab-soluta e encontrou a resistência do SPD, na altura liderado por Martin Schulz, que pretendia ficar na oposição. Falhada a coligação com os Verdes e com o Partido Liberal - para a chamada coligação Jamaica -, a CDU voltou a tentar negociar com o SPD. Depois de várias votações internas, e da saída de Schulz, substituído por Andrea Nahles, os dois partidos chegaram a um acordo e decidiram voltar a formar a grande coligação que governou a Alemanha nos últimos quatro anos.

Com este novo governo, o Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, torna-se na principal força de oposição. O partido anti-imigração ficou em terceiro lugar nas eleições de Setembro.