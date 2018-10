Mundo

Angela Merkel defende mais investimentos para a África

A chanceler alemã, Angela Merkel, apelou ontem às empresas internacionais que invistam mais em África, na abertura da cimeira que reúne dirigentes de 12 países africanos, organizações internacionais e líderes empresariais (G20 Compacto com África).

Chanceler alemã, Angela Merkel, com o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa

Fotografia: DR

“Nos últimos anos, estivemos muito concentrados na Ásia, penso que no futuro o nosso olhar se deve dirigir para África”, declarou a chanceler, em Berlim.

A iniciativa, criada durante a presidência alemã do G20 no ano passado, junta dirigentes da África do Sul, Etiópia, Egipto, Benin, Costa de Marfim, Ghana, Marrocos, Rwanda, Senegal, Guiné, Togo e Tunísia.

Merkel disse que o continente africano, com 54 países, dispõe de “um enorme potencial de crescimento” e fez do desenvolvimento de África uma das prioridades do seu mandato, multiplicando visitas a países africanos nos últimos meses, numa tentativa de reduzir o fluxo de migrantes proveniente do continente para a Europa, que lhe colocou dificuldades políticas nos últimos três anos.

A decisão de abrir as portas da Alemanha a mais de um milhão de requerentes de asilo e migrantes em 2015 e 2016 fez descer a sua popularidade na Alemanha e levou Merkel a anunciar, na segunda-feira, o abandono progressivo do poder.

“Nós, os europeus, temos grande interesse em que os países africanos gozem de boas perspectivas económicas”, salientou a chanceler na conferência, patrocinada pelos gigantes industriais alemães Siemens e Volkswagen.

No quadro do Compacto com África, o Ghana, a Tunísia e a Costa do Marfim já receberam 365 milhões de euros de apoio financeiro essencialmente sob a forma de empréstimos bonificados.

Merkel disse prometeu estabelecer um fundo de investimento para ajudar a desenvolver novos mercados no continente africano.

“Nós, o Governo alemão, nos conhecemos e reflectimos sobre como tomar outras providências. Vamos criar um fundo de investimento para o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, tanto europeias como africanas. Com este fundo, a participação e os empréstimos serão financiados para permitir, por exemplo, o lançamento de novos mercados ”, disse Merkel.

Por seu turno, o Presidente do Ruanda Paul Kagame disse que os líderes africanos estão satisfeitos por terem a oportunidade de apresentarem projectos viáveis e rentáveis e convidou os parcei-

ros europeus a interessarem-se mais pelo continen-

te africano.

A Cimeira de Berlim está a ser assistida por 12 líderes, incluindo o Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e Paul Kagame, que apresentaram o continente como um destino de investimento estável.

“E podemos dizer inequivocamente que a África está realmente aberta aos negócios. E estamos muito satisfeitos por ter esta oportunidade para os países africanos apresentarem projectos viáveis, rentáveis, disse Ramaphosa.

Paul Kagame fez saber que “como resultado da reforma financeira e institucional, a União Africana obteve uma economia de 12 por cento para o próximo orçamento e os Estados-membros estão a pagar uma fatia maior da lei”. Também assinamos acordos sobre a livre circulação de pessoas e uma área continental de livre comércio, tornando a África um único bloco comercial ”. O Pacto do G20 com a África foi iniciado sob a presidência do G20 na Alemanha e visa promover o investimento privado no continente.



Antigo rival de Merkel

formaliza candidatura

Enquanto isso, Friedrich Merz, um antigo rival de Angela Merkel que tem estado afastado da primeira linha da política, anunciou ontem candidatura à liderança da União Democrata-Cristã (CDU).

A chanceler alemã anunciou na segunda-feira que não é candidata a um novo mandato na liderança do partido conservador alemão (centro-direita), mas que se mantém na chefia do Gover-no até ao fim do actual mandato (2021).

Friedrich Merz, 62 anos, junta-se a dois candidatos que já oficializaram a participação na corrida: Annegret Kramp-Karrenbauer, aliada de Merkel e secretária-geral da CDU, e Jens Spahn, ministro da Saúde, da ala mais à direita do partido, considerado o "líder da oposição interna" à chanceler.

Merz, também considerado muito conservador, liderou o grupo parlamentar quando a CDU estava na oposição e foi sucedido nesse cargo por Merkel, em 2002. Em 2009 abandonou o Parlamento.

O politólogo Claudius Wagemann acredita que a decisão de Merkel de deixar a liderança do partido marca “o princípio do fim da sua carreira política”, que será lembrada pelo “estilo político único, diferente do género emotivo” de outros.