Angela Merkel e Trump preocupados com Rússia

A chanceler alemã, Angela Merkel, e o Presidente norte-americano, Donald Trump, manifestaram ontem preocupação com o anúncio pela Rússia de novos “mísseis invencíveis”.

“A Chanceler e o Presidente estão preocupados com as recentes declarações do Presidente russo, Vladimir Putin, sobre o desenvolvimento de armamento e com as consequências sobre os esforços para o controlo internacional dos sistemas de armamento”, lê-se num comunicado da chancelaria alemã, divulgado após uma conversa telefónica mantida na quinta-feira ao final do dia entre Merkel e Trump.

Num discurso pronunciado no Parlamento russo, na quinta-feira, Putin apresentou um novo tipo de mísseis de cruzeiro de “alcance ilimitado” ou hipersónicos, mini-submersíveis de propulsão nuclear e uma arma laser “sobre a qual é ainda cedo para revelar pormenores”.

Os Estados Unidos reagiram, acusando a Rússia de “violação directa” dos tratados internacionais. Ontem, o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, negou qualquer intenção de relançar uma corrida armamentista e rejeitou as acusações dos EUA.