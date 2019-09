Mundo

Angola envia chimpanzés ao Santuário de Tchimpounga

Angola já entregou ao Santuário Natural de Tchimpounga, em Ponta-Negra, República do Congo, sete chimpanzés, espécie em vias de extinção, capturados a caçadores furtivos, no Parque Nacional do Maiombe.

Fotografia: DR

O Santuário Natural de Tchimpounga, com uma extensão de 26 hectares, considerado o maior do continente africano, abriga 200 chimpanzés. Por isso, o Instituto Nacional da Biodiversidade e Áreas de Conservação de Angola e o Instituto Jane Goodall, Organização Não-Governamental espanhola, que gere o santuário, criaram uma parceria, para receber os primatas angolanos.

“Estamos a formalizar um protocolo bilateral para interacção das partes e dos Governos. O Santuário Natural de Tchimpounga é o maior de África, com cerca de 200 chimpanzés resgatados à caça furtiva”, disse o director do Parque Nacional do Maiombe, José Bizi, citado pela Angop.

Segundo o responsável, em Agosto, foram transferidos do Parque Nacional de Maiombe para o santuário, criado em 1992, três chimpanzés fêmeas, entre as quais duas adultas e uma cria, situação que se vai verificar até que Angola formalize o próprio santuário.

José Bizi referiu que, além da captura das mãos dos caçadores furtivos, cidadãos na província de Cabinda que criam chimpanzés estão a fazer a entrega voluntária dos animais, face à sensibilização que tem sido feita para devolução da espécie.

Fruto da campanha, prosseguiu o responsável, foram já devolvidos ao Parque Nacional do Maiombe cinco chimpanzés: um filhote de 4 anos, três outras crias e uma fêmea, de 14 anos.