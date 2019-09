Mundo

Ano lectivo arranca sob a ameaça de novas greves dos professor

es

O ministro da Educação da Guiné-Bissau, Dautarim da Costa, abriu formalmente o ano lectivo, numa altura em que pairam no ar novas ameaças de greve dos professores.

Tendo como lema um ano lectivo “por uma educação inclusiva e de qualidade”, Dautarim da Costa disse ser fundamental que as escolas públicas não voltem a ser paralisadas com greves dos professores, como ocorreu no ano anterior, cujas aulas ainda vão decorrer até Dezembro. O ministro da Educação afirmou à Lusa ter conhecimento “de algum boato” sobre a possibilidade de os professores decretarem novas greves, mas exortou-os a falarem com o ministério, que estará pronto para atender todas as reivindicações, pois a meta é estabilizar o sistema educativo na Guiné-Bissau. Dautarim da Costa defendeu ter chegado a altura de o Ministério da Educação deixar de ser “mero gestor das greves” dos professores, para passar a liderar e ser a entidade que quer dar estabilidade ao sistema, buscando a qualidade de forma inclusiva.

Para o presente ano lectivo, o governante quer incluir e passar a quantificar no sistema educativo formal os alunos que frequentam as escolas vocacionais das confissões religiosas, nomeadamente as do ensino islâmico, daí o sentido de inclusão do lema delineado.