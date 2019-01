Antes viver como ateu a ir à igreja e odiar os outros

Cultura solidifica bases para projectos maiores

Entre inúmeras alegrias, perdas e decepções, o ano de 2018, para o sector da Cultura, fechou com promessas de novos dias e melhores para a classe, com a aprovação de leis, como a do Mecenato e a política nacional do livro e da leitura, a projecção de festivais, cuja magnitude pode ajudar a levar o nome de Angola e dos seus criadores muito além das fronteiras do país.