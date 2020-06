Mundo

Antifa, o inimigo interno de Trump

Vanessa de Sousa

Sete dias de violentos protestos em pelo menos 140 cidades dos Estados Unidos, depois da morte de George Floyd, levaram a que a Guarda Nacional saísse para a rua em 21 estados. Desde 1968, após o assassinato do reverendo Martin Luther King Jr., que não se via nada assim.

Por estes dias a administração Trump vê-se a braços com uma revolta que que está abalar a sua gestão política interna.

Os protestos pela morte de George Floyd chegaram à Casa Branca no Domingo. O edifício n.º 1600 da Pennsylvania Avenue ficou às escuras, com todas as luzes externas apagadas.



A polícia disparou gás lacrimogénio para dispersar manifestantes que partiam janelas de edifícios administrativos relevantes e derrubavam e incendiavam carros perto do Washington Monument, desafiando o recolher obrigatório imposto em inúmeras cidades do país, incluindo a capital Washington DC. Foi o sétimo dia de distúrbios em protesto pela brutalidade policial sobre mulheres e homens negros, uma longa lista a que foi acrescentado, na semana passada (25.05), o nome de George Floyd. O recolher obrigatório foi imposto e os governadores estaduais convocaram a Guarda Nacional, mas nada disto impediu o protesto generalizado, marcado por violência e saques, em quase todo o país.



Em Nova Iorque, em Manhattan, o caos irrompeu no domingo à noite: uma multidão incendiava caixotes de lixo e arremessava garrafas e todo o tipo de objectos contra polícias armados com cassetetes que os empurravam pelas ruas laterais da Broadway, enquanto vários focos de incêndio se espalhavam pelo centro da cidade. Entretanto, no Soho, vidros eram partidos e as lojas de luxo saqueadas.



O Presidente Trump acusa os esquerdistas radicais de serem os culpados pelos tumultos que assolam o país, usando o Twitter como o meio de o comunicar. “Essas pessoas são ANARQUISTAS. Chamem a nossa Guarda Nacional AGORA”, e atirou com um novo conceito para o léxico político norte-americano ao declarar a "antifa" (abreviação de anti-fascista) como uma organização terrorista. "Os Estados Unidos da América vão declarar a ANTIFA uma organização terrorista", escreveu o Presidente no Twitter.

O que é a “antifa”

É impossível saber quantas pessoas são membros da Antifa. Os seus membros assumem-se como um movimento secreto, não têm líderes oficiais e está organizado em células locais autónomas. Funciona como constelação de movimentos activistas que surgiram nos últimos anos para se opor à extrema direita.

Os membros da Antifa fazem campanha contra acções que consideram autoritárias, homofóbicas, racistas ou xenófobas. E, em muitos casos, actuam aliados a outros movimentos como o Occupy ou o Black Lives Matter. Muitos dos seus membros participam em formas mais pacíficas de organização na comunidade, mas acreditam que o uso da violência é justificada para impedir que grupos racistas ou fascistas se organizem livremente porque, dizem, “isso inevitavelmente resultará em violência contra comunidades marginalizadas", como comunidades LGTB ou minorias étnicas.



Segundo o dicionário Merriam-Webster, a palavra "antifa" foi usada pela primeira vez em 1946, a partir de uma palavra alemã que significa oposição ao nazismo. Um dos primeiros grupos nos Estados Unidos a usar a designação "antifa" foi o Rose City Antifa, eventualmente fundado em 2007, em Portland, no Oregon, e que tem inúmeros seguidores nas redes sociais, onde faz a denúncia de figuras pertencentes à extrema-direita.



O movimento ganhou maior dimensão a partir da eleição de Donald Trump, em 2016, e tinha como objectivo o combate à chamada "alt-right", o movimento de extrema-direita ligado a Steve Bannon. O pico de visibilidade da Antifa foi atingido, justamente em 2017, após uma série de acontecimentos: o soco a um membro proeminente da "alt-right", o cancelamento de um evento com um escritor de direita na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e o confronto violento com manifestantes nacionalistas brancos em Charlottesville, na Virgínia, também nesse ano.



O movimento tem sido amplamente criticado, tanto à esquerda como à direita. Após os protestes de Berkeley, em Agosto de 2017, Nancy Pelosi, a democrata presidente da Camara dos representantes do Congresso norte-americano, criticou as "acções violentas de pessoas que se autodenominam antifa" e disse mesmo que deviam ser presas.

Ruth Ben-Ghiat, professora de História da Universidade de Nova Iorque, que estuda o fascismo, disse estar preocupada com o facto de os métodos da "antifa" alimentarem o que ela designa por falsas equivalências, como foi o caso do assassinato de um homem em Charlottesville que expressava argumentos de supremacia branca.



Entre 2010 e 2016, os ataques terroristas nos Estados Unidos foram realizados por extremistas religiosos (53%), por extremistas de direita (35%) e por extremistas de esquerda ou ambientalistas (12%), isto de acordo com um estudo coordenado pela Universidade de Maryland sobre terrorismo. Muitos membros da Black Lives Matter, que surgiu em 2013, em protesto contra a absolvição de um polícia branco que matou o adolescente negro Trayvon Martin, olham a Antifa - predominantemente branca, vestidos de preto e sempre com máscaras - com relativa suspeita e, quando os dois grupos assumem o mesmo lado, surgem conflitos sobre tácticas e estratégias. No entanto, há cerca de um ano, o Black Lives Matter e a Antifa parecem estar mais coordenados na luta contra os grupos antifascistas.



A colaboração entre os dois grupos tem aumentado desde o trágico evento “UnitetheRight”, em Charlottesville, e foi encorajada pelo ressurgimento de supremacistas brancos. No entanto, há uma diferença substantiva entre os dois movimentos, o Black Lives Matter assume-se como não-violento, a Antifa assume a violência como circunstância reactiva.

Uma guerra cultural

A Antifa é um movimento de activistas de extrema-esquerda, meio confuso e difuso, que se vestem de preto e usam máscaras, autodenominam-se anarquistas – numa sobreposição ideológica que passa por críticas ao capitalismo e à desestruturação da autoridade, incluindo forças policiais -, usam técnicas agressivas de protesto, como o vandalismo, mas que não são uma organização com uma estrutura formalizada e não podem, por isso, ser penalizados por lei. Uma outra novidade, é que a lei americana só aplica a designação de associação terrorista a entidades estrangeiras, nunca a grupos internos. Os conselheiros do Presidente tentaram, e mais uma vez, dissuadi-lo do seu frenesim "tuiteiro", explicando que os protestos não eram exactamente contra ele, mas em vão. O Presidente insiste em escrever "tuites" que, e para muitos, são só mais uma forma de atirar achas para a fogueira.



É evidente, dizem os analistas, que Trump tem um propósito: lançar uma espécie de guerra cultural e apelar à sua base de apoio mais conservadora. Seja como for, a ideia de considerar a Antifa um grupo terrorista poderá não sair do Twitter, uma vez que, e legalmente, o Presidente sabe que não o pode fazer, apesar de se ter falado na possibilidade de criar o estatuto de terroristas para grupos internos.



O FBI quando procedeu a investigações a organizações neonazis como a Atomwaffen, considerou-a como criminosa, mas não terrorista, embora seja essa a sua prática. No entanto, o conceito terrorista está a ser seriamente avaliado. O procurador-geral William P. Barr anunciou que o FBI trabalha em estreita parceria com a polícia estadual no sentido de identificar e acusar manifestantes violentos que são designados como terroristas. "A violência instigada e praticada pela "antifa" e outros grupos semelhantes relacionados com os tumultos, é terrorismo doméstico e será tratado como tal", disse Barr.



A União Americana das Liberdades Civis (ACLU - American Civil Liberties Union), através de Hina Shamsi, directora do Projecto de Segurança Nacional, afirmou que o Presidente com "esse tweet demonstra que o terrorismo é um rótulo iminentemente político e abusivamente mal utilizado", e prossegue, “não há autoridade legal para designar um grupo interno (de terrorista), qualquer designação desse tipo suscita um processo com significativas preocupações devido à Primeira Emenda” (que num dos pontos consagra que esteja impedida a limitação do direito de livre associação pacífica).



Mas a ideia de culpar os activistas de extrema-esquerda pelos tumultos que perturbam o país desde a morte de George Floyd, em Minneapolis, está a fazer o seu caminho. O consultor de Segurança Nacional de Trump, Robert C. O’Brien, em intervenções na CNN e na ABC News, repete o discurso, e vai mais longe.Acrescentou que não tem nada nos relatórios do Departamento de Segurança Interna que corroborem de que há também grupos de extrema-direita envolvidos nas manifestações violentas que pulverizam o país.



Segunda-feira (01.06), no Twitter, vimos imagens de polícias brancos a prender um cidadão negro, que na verdade era um agente do FBI – e mais uma vez tudo registado numa câmara de um telemóvel (entretanto considerado uma provável fake news). É também por isso que muitos argumentam que não há hoje mais racismo do que havia ontem nos EUA, o que há é uma maior exposição de actos de violência de polícias brancos contra cidadãos negros, especialmente nas redes sociais. O consagrado actor Robert de Niro publicou, recentemente, nas suas páginas nas redes sociais imagens perturbadoras desta realidade.



No entanto, a prioridade da administração Trump é “apresentar um plano” para lidar com a Antifa. “Neste momento, acho que o Presidente e o procurador-geral Barr querem saber o que é que o FBI está a fazer para vigiar e derrubar a "antifa" e processá-los", disse O’Brien na ABC News, e disse mais: “eles usam tácticas de estilo militar, viajam por todo o país e aproveitam situações como estas para queimar as nossas cidades”.



Autópsia independente conclui que Floyd morreu de asfixia



Resultados da autópsia independente pedida pela família de George Floyd concluem que sua morte ocorreu por asfixia, e não em razão de outras comorbilidades. O The New York Times adianta que esta autópsia conclui que George Floyd morreu de asfixia, mas também por ter sido impedida a circulação de sangue e de oxigénio para o seu cérebro.



Allecia M. Wilson, da Universidade do Michigan, e Michael Baden, um antigo médico legista da cidade de Nova Iorque, foram contratados pela família de George Floyd para ajudarem a determinar a causa da sua morte. As suas conclusões foram anunciadas por um dos advogados da família, Antonio Romanucci. "Não só foi o joelho em cima do pescoço do George a causa da sua morte, mas também o peso de outros dois polícias nas suas costas, que impediram a circulação de sangue para o seu cérebro e o fluxo de oxigénio para o cérebro", revelou o advogado.



Benjamin Crump, outro dos advogados da família, disse que os registos dos paramédicos que foram chamados indicam que George Floyd foi pronunciado morto no local onde sofreu a asfixia. "Para George Floyd, a ambulância foi o seu carro fúnebre", asseverou Crump. Esta informação contraria também o que veio a público, de que a morte de George Floyd tinha sido pronunciada cerca de uma hora depois de ter entrado no Centro Médico do Condado de Hennepin.



Na semana passada, os procuradores de Minneapolis divulgaram os resultados preliminares da autópsia oficial. Esses resultados excluíram asfixia e estrangulamento como causas da morte, e atribuíram-na à conjugação de condições de saúde preexistentes, que foram agravadas por ter estado imobilizado, e também a potenciais elementos tóxicos presentes no sistema de Floyd.



Uma conclusão que os observadores interpretaram como tentativa de ilibar a acção do agente Derek Chauvin como tendo sido a causa directa da morte do afro-americano de 46 anos de idade.



Depois de ser detido por alegadamente ter falsificado uma nota de 20 dólares, George Floyd foi imobilizado por três agentes da Polícia de Minneapolis. Derek Chauvin pressionou o pescoço de George Floyd durante quase nove minutos, apesar de o mesmo suplicar várias vezes dizendo que não conseguia respirar.



Esta autópsia independente indica que os outros dois agentes que imobilizaram Floyd também contribuíram para a sua morte ao impedir a circulação de sangue e de oxigénio para o seu cérebro. Estes três agentes e um quarto que também esteve envolvido na detenção foram despedidos. Derek Chauvin foi detido e acusado de homicídio em terceiro grau e homicídio involuntário,e encontra-se agora numa prisão de segurança máxima. Com o resultado da autópsia independente o caso pode deixar de ser encarado como homicídio involuntário.



Obama apoia manifestantes



O ex-Presidente Barack Obama é das figuras mais proeminentes que tem estado a apoiar a onda de revolta contra o assassinato de George Floyd. Segunda-feira, Obama, em texto publicado na plataforma Medium, afirma que os Estados Unidos têm falhado “ao longo de décadas” em reformar o sistema judicial e policial, assim como a prática dos agentes de autoridade. Sobre as manifestações, Obama considera que “eles (os manifestantes) merecem o nosso respeito e apoio, não a nossa condenação.” Defendeu que os manifestantes estão a expressar uma “genuína e legítima frustração”. Não deixou, entretanto, de criticar a “pequena minoria que recorreu à violência de várias formas”, bem como os que entendem que as pessoas não deviam sair às ruas.



Presidente eleito em 2008, Obama disse que é importante ter “um presidente, um congresso, um departamento de Justiça dos EUA e um sistema judicial federal que realmente reconheçam o papel contínuo e corrosivo que o racismo desempenha na nossa sociedade e quererem fazer algo a esse respeito”. Apelou ao voto massivo em pessoas políticas responsáveis, sublinhando que o voto não deve ser só para a Casa Branca, mas também para os governos dos estados ou das cidades, e que os jovens devem fazer ambas as coisas: "protestar e ter participação política", para que as coisas, terminada a manifestação, não voltem a ficar como antes.





A história repete-se como tragédia



George Floyd é o nome mais recente de uma lista interminável de negros mortos às mãos da Polícia nos Estados Unidos, depois de estarem completamente neutralizados e, portanto, já não oferecerem resistência e perigo. Nestas circunstâncias, o que a Polícia deveria fazer era declarar que o indivíduo estava detido e transportá-lo aos calabouços para os procedimentos subsequentes conducentes ao julgamento. A execução pública de negros às mãos da Polícia nessas circunstâncias é um fenómeno que abala, de forma recorrente, a sociedade norte-americana.

Podemos falar de uma série de casos mediáticos nos últimos anos, como Tamir Rice (12 anos, Clevand, Ohio, 2014), Walter Scott (50 anos, North Charleston, Carolina do Sul, 2015 ), Jonathan Ferrell (24 anos, Charlotte, Carolina do Norte, 2013) ou Samuel DuBose (43 anos, Cincinnati, Ohio), entre muitos outros, de entre os quais destacamos Trayvon Martin, Michael Brown e Jamar Clark.



Fevereiro, 2012 – Trayvon Martin, 17 anos, afro-americano, estudante, alvejado por George Zimmerman, segurança num condomínio onde o jovem vivia temporariamente, em Sanford, na Florida.



Agosto, 2014 – Michael Brown Jr, 18 anos, afro-americano, abatido a tiro por Darren Wilson, um polícia branco de 28 anos, em Ferguson, Missouri. Deste evento trágico surgiu o slogan “Handup, don’t shot”. Wilson considerou que Brown era o suspeito de um assalto a uma loja de conveniência.Na altecação entre os dois, o polícia começou a disparar, o jovem foge, mas é perseguido pelo polícia. A certa altura Brown decide enfrentar o polícia, que continuou a disparar - contam-se seis tiros. Brown estava com as mãos no ar, não estava armado e não tinha antecedentes criminais.



Novembro, 2015 - Jamar Clark, 24 anos, afro-americano baleado numa acção policial que envolveu dois polícias brancos, Mark Ringgenberg e Dustin Schwarze, em Minneapolis, Minnesota. A Polícia, que acudiu a uma situação de violência doméstica, que envolvia Clark e a namorada, afirmou, depois, que o afro-americano tentou tirar a arma a um deles, mas testemunhas deram conta que o jovem estava algemado e no chão no momento em que foi baleado.