Antiga casa de Lennon à venda

A magnífica casa onde John Lennon morou, em Nova Iorque, está à venda por 4,6 milhões de euros. O ex-Beatle morou naquela fabulosa penthouse, em frente ao East River, com vista para o Central Park na década de 1970, quando se separou de Yoko Ono e foi viver com a sua assistente May Pang.

Fotografia: DR

A cobertura, com um total de 372 metros quadrados e tem, ainda, um terraço enorme, foi colocada à venda no dia 24 de Setembro, mas há muito tempo que já não pertence a John Lennon. Há cinco anos, foi vendida por cerca de quatro milhões de euros. Entretanto o proprietário fez alguns melhoramentos e agora o andar está mais inflacionado.



De entre as várias divisões da casa destacam-se a fabulosa biblioteca, uma cozinha enorme, de estilo francês, sala de jantar, com capacidade para 20 pessoas, sala de estar enorme, com vista estupenda, quatro quartos, um deles virado para o East River e duas casas de banho, além do famoso terraço, com 186 metros quadrados.



“Imagine viver numa cobertura de sonho onde uma lenda da música morou. A casa está repleta de história com música, pois foi onde viveu John Lennon”, anuncia a agência imobiliária.



Esta penthouse foi cenário de uma série de fotografias icónicas, publicadas em 1974, na revista “Interview”, fundada por Andy Warhol. E foi também neste apartamento que Lennon alegou ter visto um OVNI.