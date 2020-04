Mundo

Antiga ministra da Justiça consegue fugir de Bissau

A antiga ministra da Justiça e Direitos Humanos do Go-verno da Guiné-Bissau, demitido a 27 de Fevereiro, chegou, terça-feira à noite, a Lisboa. Segundo o semanário português “Expresso”, Ruth Monteiro, apesar da oposição das autoridades guineenses, conseguiu embarcar num voo da TAP fretado para repatriar portugueses retidos no país africano por causa da pandemia da Covid-19.

Ruth Monteiro denunciou perseguição e ameaças à integridade física após entrevistas

Fotografia: DR

A partida foi complicada, uma vez que, de acordo com o mesmo jornal, houve várias tentativas de proibir a saída da advogada, que tem nacionalidade portuguesa além da guineense, tendo sido o Presidente Umaro Sissoco Embaló a autorizar pessoalmente a partida. Ruth Monteiro, que chegou a acumular a pasta dos Negócios Estrangeiros, já tentara, pelo menos, duas vezes, viajar para Portugal, na última semana de Março. Na altura, lançou através das redes sociais, um “pedido de socorro”, por se ver alvo de limitações à livre circulação, após ter dado entrevistas. Garantia ter a integridade física e vida em risco.

A ex-ministra foi convocada pela Justiça guineense e dispôs-se a comparecer, embora convicta da “absoluta ilegalidade” das acções da Procuradoria, que acusou de actuar a mando de Embaló, vencedor das eleições presidenciais de 2019, com 53,55 por cento dos votos, mas os resultados foram contestados pelo candidato que com ele disputou a segunda volta, Domingos Simões Pereira.

O "Expresso" revela que aquela militante do partido Movimento Patriótico (sem representação parlamentar) apoiou, nas presidenciais, Simões Pereira, do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC). O novo Presidente foi empossado numa cerimónia realizada a 27 de Fevereiro, contes-

tada pelo PAIGC, cujo Governo o novo Chefe de Estado exonerou, substituindo o Primeiro-Ministro Aristides Gomes por Nuno Nambian. Vários políticos que não reconheceram a vitória de Embaló referiram actos de intimidação, reforçados por presença militar e policial em Bissau.

Os Chefes de Estado e Go-verno da CEDEAO, organização regional que reúne 15 países, incluindo a Guiné-Bissau, pediram a Embaló que nomeie um novo Primeiro-Ministro e forme Governo o mais tardar até 22 de Maio.

Os estadistas insistem, ainda, na necessidade de rever a Constituição e submetê-la a referendo no prazo de seis meses. Enquanto isso, o Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Ladislau Embassa, entregou, ontem, ao Chefe de Estado, Umaro Sissoco Embaló, o pedido de demissão do cargo, alegando cumprir “a ética republicana”.

Segundo a Lusa, em breves declarações aos jornalistas à saída do encontro com Umaro Sissoco Embaló, Ladislau Embassa disse ter apresentado a demissão, lembrando que tinha sido nomeado para “um período específico”, que terminaria com a tomada de posse de um novo Chefe de Estado.

Juiz do Supremo Tribunal de Justiça, Ladislau Embassa foi nomeado Procurador-Geral da República, em Julho de 2019 pelo então Chefe de Estado guineense, José Mário Vaz, cumprindo as recomendações dos líderes da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO), que tem mediado a crise política no país. Questionado sobre se aceita continuar no cargo se for convidado pelo actual Presidente da Guiné-Bissau, Ladislau Embassa não respondeu, mas confirmou que irá retomar as funções de juiz.