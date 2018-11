Mundo

Antiga líder da oposição dirige a comissão eleitoral na Etiópia

A antiga juíza e uma das principais líderes da oposição, Birtukan Mideksa, foi ontem nomeada pelo primeiro-ministro, Abiy Ahmed, para dirigir a comissão eleitoral da Etiópia. Birtukan Mideksa, havia regressado no princípio do mês ao país depois de ter estado vários anos exilada nos Estados Unidos.

A nova presidente da Comissão Eleitoral da Etiópia havia sido detida, juntamente com dezenas de outros membros da oposição, depois de ter contestado o resultado das eleições de 2005, que ficaram marcadas pela morte de centenas de pessoas em consequência das manifestações de protesto então realizadas em todo o país.

O principal desafio que a espera é preparar as eleições de 2020, nas quais deverão participar diversos partidos políticos recentemente reabilitados no processo de reconciliação nacional que está a ser cuidadosamente conduzido por Abiy Ahmed. De sublinhar que, muito recentemente, o primeiro-ministro empossou um Governo composto 50 por cento por mulheres, que também têm uma representante do género na residência do país e no mais alto posto do Tribunal Supremo.