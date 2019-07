Antigo autarca de Teerão condenado à morte

Metade dos moradores do Kilamba não paga ao Estado

Cerca de 50 por cento dos ocupantes dos apartamentos da cidade do Kilamba, por via do sistema de renda resolúvel, estão com “graves incumprimentos” no pagamento das prestações mensais ao Estado, revelou ao Jornal de Angola a gestora das referidas habitações pelo Fundo de Fomento Habitacional (FFH).