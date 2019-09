Mundo

Antigo director bancário confessa ter “lavado” dinheiro

O antigo director no Credit Suisse Global Financing Group Surjan Singh deu-se como culpado de conspirar para “lavar dinheiro” no caso das dívidas ocultas de Moçambique, segundo um documento do tribunal a que a Lusa teve ontem acesso.

Singh junta-se assim aos seus dois antigos colegas do Credit Suisse que também já se consideram como culpados na participação num esquema para defraudar o Estado de Moçambique em cerca de 200 milhões de dólares, de um negócio de mais de 2,2 mil milhões, que causou uma crise financeira e económica no país e fez com que o apoio dos doadores fosse suspenso.

A antiga banqueira do Credit Suisse, Detelina Subeva, considera-se culpada da acusação de conspiração para lavagem de dinheiro em Maio: “Concordei, juntamente com outros, em ajudar a lavar as receitas de actividades criminais, nomeadamente subornos pagos por uma empresa chamada Privinvest e pelo seu representante, Jean Boustani”, admitiu Detelina Subeva.

Os pagamentos ilícitos, que Subeva diz terem sido feitos em 2013, estavam ligados a um empréstimo do Credit Suisse a uma empresa pública moçambicana, acrescentou a antiga vice-presidente da unidade de financiamento global do Credit Suisse.

Subeva explicou então ao juiz que o seu chefe, Andrew Pearse, lhe disse que ia transferir 200 mil dólares para uma conta que ela tinha recentemente aberto, e que vinham de subornos pagos por Boustani e a Privinvest a Pearse, no valor de um milhão de dólares.

Em Julho, o banqueiro neozelandês Andrew Pearse também se deu como culpado dos crimes de que é acusado, mas não ficou claro se está ou não a cooperar com as autoridades norte-americanas, já que a confissão e outros relatos sobre o esquema estão sob sigilo.

Na investigação, a Justiça norte-americana acusa membros do anterior Governo de Moçambique, a Privinvest e três ex-banqueiros do Credit Suisse, de terem criado um falso projecto de defesa marítima para receberem mais de 200 milhões de dólares em subornos para si próprios em acordos assinados em 2013 e 2014.

A descoberta de empréstimos contraídos com aval do Estado, mas sem registo nas contas públicas e sem divulgação aos parceiros internacionais, levou os doadores a cortarem a assistência internacionais e as agências de rating a descerem a opinião sobre o crédito soberano.

Em consequência, aumentou o rácio da dívida pública sobre o PIB, o que arredou o país do financiamento internacional, atirando Moçambique para ‘default’ e para uma crise económica e financeira que ainda persiste.

Governo moçambicano processa bancos pela crise

O Governo anunciou ter apresentado um processo judicial a exigir que os bancos Credit Suisse e VTB, que organizaram empréstimos a duas empresas públicas, não recebam esse valor e paguem uma indemnização pela crise que ajudaram a criar. O anúncio consta do documento legal que foi enviado no final de Agosto aos credores dos títulos de dívida pública, intitulado ‘Memorando de Solicitação de Consenso’, e a que a Lusa teve agora acesso, no qual se divulga pela primeira vez que a acção que deu entrada nos tribunais de Londres inclui um pedido de indemnização relativamente aos efeitos dos empréstimos na evolução da economia do país.

A divulgação do documento acontece poucos dias antes do fim do prazo que os investidores nos 726,5 milhões de dólares em títulos de dívida soberana têm para decidir se aceitam a proposta de reestruturação da dívida, que essencialmente difere o início dos pagamentos em troca por uma taxa de juro superior.

Em Fevereiro, a Procuradoria-Geral de Moçambique deu entrada no Supremo Tribunal britânico com uma acção cível contra o Credit Suisse International, Credit Suisse AG, antigos empregados e agentes do Credit Suisse que facilitaram os empréstimos à Proindicus, Mozambique Asset Management e várias outras entidades dentro do Grupo Privinvest que foram os obreiros destes contratos.

Em Julho, foi colocada outra acção especificamente contra o director executivo da Privinvest, Iskandar Safa, procurando, entre outras coisas, “indemnização e compensação por perdas sofridas pelo país no âmbito das garantias alegadamente emitidas pelo antigo ministro das Finanças, Manuel Chang”, acrescenta-se no documento, que ainda não tinha sido divulgado.

“O argumento de Moçambique é que as transacções envolvendo a Proindicus, a MAM e a Ematum, e as alegadas garantias nominais de cada um, eram parte de um esquema fraudulento desenhado para obter e responsabilizar Moçambique por aproximadamente 2,2 mil milhões de dólares, e que Moçambique foi enganado na troca das obrigações da Ematum pela dívida soberana em 2016”, lê-se no memorando, que confirma a tese oficial do Governo, segundo a qual estes empréstimos “não constituem uma obrigação válida, legal ou imputável a Moçambique”.

Na base desta argumentação está o histórico de todo este caso, que os advogados do Governo resumem dizendo que a divulgação dos empréstimos fraudulentos fez o Fundo Monetário Internacional e os doadores internacionais cortarem o apoio financeiro, o que, juntamente com a depreciação do metical e a descida dos preços das matérias primas, cortou o crescimento do PIB para metade desde 2015.

“A consequência imediata destes empréstimos escondidos e das garantias estatais incluí a suspensão dos desembolsos do FMI e dos doadores, afectando negativamente a posição financeira do governo e reduzindo os recursos financeiros disponíveis para o Governo lidar com os desafios económicos e de desenvolvimento, bem como com o impacto dos desastres naturais”, lê-se no memorando.