Mundo

Antigo director de prisão etíope é acusado de torturar e matar

O antigo director da famosa prisão conhecida por “Ogaden”, na Etiópia, foi detido a semana passada na Somália e deportado sexta-feira para a Etiópia, onde é acusado da prática de tortura sobre um número indeterminado de reclusos, refere a BBC.

Militantes da Frente de Libertação de Ogaden confirmam atrocidades de Hassan Dhere

Fotografia: DR

Hassan Ismail Ibrahim, também conhecido por “Hassan Dhere”, foi acusado por diversos prisioneiros de infligir práticas de tortura repetidas e assassinato, pelo que deverá comparecer no início da próxima semana perante um tribunal para conhecer as medidas de coacção a que ficará sujeito.

As acusações contra Hassan Ismail Ibrahim foram feitas por elementos da Frente Nacional de Libertação de Ogaden, que assinou recentemente um acordo de paz com o Governo após uma reunião com o Primeiro-Ministro Abiy Ahmed.

Na altura da assinatura do referido acordo, o novo Presidente da região de Ogaden, Mustafa Omer, havia dito que foram cometidos diversos crimes contra a humanidade por parte do antigo director do mais temido estabelecimento prisional do país.

O Primeiro-Ministro, Abiy Ahmed, criou entretanto uma comissão especial para investigar essas denúncias estando igualmente prevista a indigitação de uma equipa especial de juízes para julgar rapidamente os processos à medida que estes forem sendo concluídos.

É intenção de Abiy Ahmed concluir um amplo processo de reconciliação nacional de modo a que as próximas eleições possam marcar um virar de página na história do país para que este entre, irreversivelmente, na rota da democracia participativa.

Número de refugiados

A Etiópia é o país que registou no último ano o maior número de pessoas deslocadas, naquilo que é entendido como “uma definição de uma crise esquecida”, disse numa recente visita ao país o secretário-geral do Conselho Norueguês dos Refugiados, Jan Egeland.

De acordo com Jan Egeland, citado pela EFE, só em Abril deste ano 3,2 milhões de pessoas tiveram que deixar as suas casas devido aos conflitos entre as comunidades na Etiópia, que tem mais de 80 grupos étnicos, e por causa da seca.

Actualmente, há mais de 70 milhões de pessoas deslocadas em todo o mundo, um dado recorde desde a Segunda Guerra Mundial, estando a Etiópia no topo da lista. “Cada dia, uma média de 37 mil pessoas são forçadas a fugir de casa”, disse em declarações à EFE, Jan Egeland, cuja visita à Etiópia coincidiu com a celebração do Dia Mundial do Refugiado.

O Conselho Norueguês dos Refugiados pediu aos Estados para apoiarem o duro trabalho que países como a Etiópia estão a fazer, que recebam mais refugiados do que a maioria das nações europeias e aliviem “o sofrimento humano de milhões de pessoas que fogem de conflitos no mundo”.

Apesar da abertura democrática do país, depois de anos de protestos e greves nas regiões de Oromia, local onde nasceu o Primeiro-Ministro, Abiy Ahmed, e Amhara, onde vive o segundo maior grupo étnico do país, o número de deslocados internos na Etiópia aumentou 75 por cento no último ano e meio, de acordo com relatórios de diferentes organizações humanitárias.