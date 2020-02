Mundo

Antigo ministro acusado de suborno

O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo começou, ontem, o julgamento no qual o ex-ministro dos Transportes e Comunicações moçambicano Paulo Zucula é acusado de receber subornos na compra de aviões Embraer, pela transportadora aérea moçambicana LAM.

No banco dos réus estão, ainda, o ex-presidente das Linhas Aéreas de Moçambique José Viegas e o ex-director da General Electrics em Moçambique Mateus Zimba. O Ministério Público moçambicano imputa a Paulo Zucula os crimes de participação económica em negócio e branqueamento de capitais.

José Viegas vai responder por branqueamento de capitais e Mateus Zimba por participação económica em negócio e branqueamento de capitais. Paulo Zucula, José Viegas e Mateus Zimba são acusados de terem recebido subornos no valor de 800 mil dólares da fabricante brasileira Embraer na venda de aviões à LAM, entre 2008 e 2010.

O antigo ministro dos Transportes e Comunicações responde a este processo em liberdade, mas encontra-se detido preventivamente desde Junho do ano passado, por suspeitas de ter recebido valores que variam entre 135 mil e 315 mil dólares, para facilitar a adjudicação de obras do Aeroporto de Nacala, na província de Nampula, à construtora brasileira Odebrecht.

Em Março do ano passado, Paulo Zucula já tinha sido condenado a 14 meses de prisão por ter autorizado o pagamento de salários indevidos a gestores do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, uma pena que não chegou a cumprir por ter sido convertida em multa.