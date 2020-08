Mundo

Antigo presidente da República do Congo Pascal Lissouba morre aos 88 anos

O antigo presidente da República do Congo Pascal Lissouba, que governou o país entre 1992 e 1997, morreu hoje, em França, aos 88 anos, anunciou o seu partido, a União Pan-africana para a Democracia Social (UPADS). "O presidente Lissouba morreu hoje, de doença", afirmou Honoré Sayi, deputado e porta-voz da UPADS, citado pela agência France-Presse.

Fotografia: DR

Segundo a agência noticiosa francesa, Lissouba morreu em Perpignan, no sul de França. "Com um coração pesado e ferido, anuncio a morte, na segunda-feira, dia 24 de agosto, do meu pai, o professor Pascal Lissouba, ex-Presidente da República do Congo, na sua casa em França", escreveu o seu filho, Jérémie Lissouba, na rede social Facebook.



Pascal Lissouba nasceu em 15 de Novembro de 1931 em Tsinguidi, no sudoeste do país e era engenheiro agrónomo, tendo obtido um doutoramento em ciências naturais em França, em 1958.

Sob o primeiro Presidente independente da República do Congo, Fulbert Youlou, Lissouba desempenhou funções de ministro da Cultura, antes de se tornar primeiro-ministro durante a presidência de Alphonse Massamba Débat (1965-1966).



Em 1991, fundou o UPADS, tendo vencido as eleições presidenciais no ano seguinte, nas primeiras eleições pluralistas na história do país.



No seu mandato enquanto chefe de Estado, a contestação pela oposição dos resultados das eleições legislativas provocou, entre 1993 e 1994, confrontos entre vários grupos, resultando em cerca de duas mil mortes.



De Junho a Outubro de 1997, os combates na capital, Brazzaville, colocaram as milícias de Lissouba e do seu último primeiro-ministro, Berbardo Kolélas, contra as do actual Presidente congolês, Denis Sassou Nguesso, apoiado pelas tropas angolanas.



Findo este conflito, Sassou Nguesso recuperou o poder que tinha perdido em Agosto de 1992. Estima-se que entre quatro e 10.000 pessoas tenham morrido durante os confrontos. Com a vitória de Sassou Nguesso, Lissouba exilou-se em França. Foi ainda condenado por "alta traição" e "conspiração" contra Denis Sassou Nguesso.