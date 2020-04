Mundo

Antigo Primeiro-Ministro do Togo foi homenageado

A França saudou, sexta-feira, a memória de Edem Kodjo, ex-Primeiro-Ministro togolês e ex-secretário-geral da extinta Organização da Unidade Africana (OUA), falecido, sábado da semana passada, em Neuilly-sur-Seine, subúrbio de Paris, vítima de um acidente vascular cerebral.

dem Kodjo saudado como alto diplomata ao serviço da OUA

Fotografia: DR

“A França homenageia um estadista, um universitário brilhante, um diplomata e um alto funcionário internacional, que foi um artesão incansável da paz e da unidade africana e um fervoroso defensor dos valores democráticos”, declarou o Quai d'Orsay (Ministério francês dos Negócios Estrangeiros) num comunicado à AFP.

O diplomata togolês, de 82 anos, cujo verdadeiro nome foi Edouard Kodjovi Kodjo, diplomado da Escola Nacional de Administração (ENA), foi ministro da Economia e Finanças, depois ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação no seu país, antes de ocupar, de 1978 a 1983, o cargo de secretário-geral da OUA, que se tornou, a 9 de Julho de 2002, na União Africana, em Durban, África do Sul.

Edem Kodjo, eleito deputado em 1994, retirou-se da cena política togolesa em 2009 para se consagrar à sua fundação Pax Africana cujo objectivo é reduzir conflitos em África e propor soluções para um desenvolvimento integral e autêntico do continente.

A 14 de Janeiro de 2016, foi designado pela União Africana facilitador na crise política na República Democrática do Congo, para instaurar um diálogo entre o então regime no poder e a oposição, que devia desembocar num acordo político para eleições presidenciais, antes de se demitir dez meses mais tarde.